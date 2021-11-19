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Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Nasıl Alınır? Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu 3 farklı program ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine burs imkanı sunmaya hazırlanıyor. Peki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Nasıl Alınır? Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvuru detayları…

Ekleme: 19.11.2021 - 16:30 Güncelleme: 19.11.2021 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Nasıl Alınır? Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır?
Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı, Selçuk Bayraktar'ın sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile öğrencilere yeni bir burs kapısı sundu. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sayesinde merhum Özdemir Bayraktar'ın anısına her ay öğrencilere burs verilecek. İhtiyaç sahibi öğrenciler için açılan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı öğrencilerin eğitim almalarına yardımcı olacak. Peki Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Nasıl Alınır? Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır? Sizler için Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına dair tüm detayları yazdık.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Nasıl Alınır?


Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursuna ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören herkes başvurabilir. Ancak başvuranların gerçekten ihtiyaç sahibi olması gerekiyor.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Başvurusu Nasıl Yapılır?


Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu, ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim imkanı sunmayı hedefliyor. Yurt genelinde pek çok öğrenciye burs ulaştırmayı isteyen Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına internet üzerinden online olarak başvuru yapılıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursuna başvurmak isteyen öğrenciler https://turkiyeteknolojitakimi.org/burs-programlari.html adresinden başvuru yapabilir.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu Ne Kadar?


Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu sayesinde 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1200 TL burs sağlanacak. Öğrenciler her ay düzenli olarak burs alabilecek.
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