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Müslüme Bulundu Mu? Müslüme Yağal Bulundu Mu? Müslüme Bebek Öldü Mü?

Müslüme Yağal 10 gündür Türkiye'nin gündemindeydi. Ailesinin çadırı etrafında oynarken ortadan kaybolmasıyla ailesi Müge Anlı'ya başvurmuştu. Küçük Müslüme ile ilgili son dakika bilgilerine ulaşıldı. Müslüme Yağal bulundu mu? Müslüme bebek öldü mü? Müslüme bulundu mu? İşte detaylar...

Ekleme: 19.11.2021 - 13:28 Güncelleme: 19.11.2021 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Müslüme Bulundu Mu? Müslüme Yağal Bulundu Mu? Müslüme Bebek Öldü Mü?
Müge Anlı tarafından yapılan programla beraber gündeme gelen Müslüme Yağal çoğu kişinin ilgi odağı olmuştu. Ortadan kaybolması ve bir daha izine rastlanamaması sebebiyle başta ailesi olmak üzere çoğu kişi büyük bir arayıştaydı. Son çareyi Müge Anlı'ya başvurmakta bulan aile heyecanla Müslüme'nin bulunmasını bekliyordu. Arama çalışmaları yapılırken 10. Günde Müslüme'nin cansız bedenine ulaşıldı. Acı haberin duyulmasıyla çoğu kişi büyük yıkıma uğradı. Gündemde büyük etki yaratan bu haber sebebiyle çoğu kişi Müslüme Yağal bulundu mu ve Müslüme bebek bulundu mu sorularını araştırıyordu. Gelen haberin ardından Müslüme bebek öldü mü sorusu da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte küçük Müslüme'nin vefatıyla ilgili detaylar…


Yörük Kızı Müslüme Bulundu Mu?


3 yaşındaki Müslüme Yağal Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolmuştu. Bu sebeple Müslüme Yağal bulundu mu sorusu sık sık araştırılıyordu. Ailesiyle beraber oturdukları çadırın yanında bisiklet sürerken bir anda kaybolduğunu fark etmeleriyle aile büyük telaşa uğradı. Yapılan çalışmalar sonucunda kaybolduğu noktadan tam 7 kilometre uzaklıkta bir alanda cansız bedenine rastlandı.


Müslüme Yağal Bulundu Mu?

Müslüme Yağal Öldü Mü?


Sosyal medyada çıkan haberlerin ardından çoğu kişi Müslüme Yağal öldü mü sorusuna cevap aramaya başladı. Küçük Müslüme için yapılan arama çalışmalarının 10. Günümde arama ekipleri tarfaından cansız bedene ulaşıldı. Mersinn'in Gülnar ilçesine kış ayını geçirme amacıyla gelen aile Yanışlı Mahallesi'nde bir alana çadır kurdu. Küçük Müslüme'nin ortadan kaybolduğunu fark eden anne hemen kızını armaya başladı.


Müslüme Yağal Bulundu Mu?


YAMAÇLAR DAHİL ÇOĞU YER KONTROL EDİLDİ

Yağal ailesinin kurudğu çadırın etrafında büyük arama çalışmalarına başlandı. AKUT ve AFAD tarafından yapılan çalışmalar sonrası etrafta bulunan dik yamaçlara da bakıldı. Çok zor bir şekilde ve halat yardımıyla inilen bölgelerde Müslüme Yağal bulunamadı. Müslüme'yi aramak için 220 görevli ve 100 gönüllü arama çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda kadavra köpekleri ve drone ile de arama çalışmalarına destek sağlandı. 10. Güne kadar yapılan tüm çalışmalara rağmen küçük Müslüme'nin izi bulunamamıştı. 10. Gün sonunda küçük Müslüme'nin cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu. Müslüme'nin babası ise daha önce şu ifadelerde bulunmuştu.
'Arama tarama yaptık hiçbir şey çıkmadı. Bu çocuk burada olsa bulunacak ama yok. Bu çocuk burada yok. Ben çocuğumun ayak izine göre, yola çıktı ve biri götürdü diyorum. Biz her yeri geziyoruz, binlerce insan görüyoruz ama beni böyle takip edecek bildiğim biri yok. 2,5 yaşındaki çocuk sadece en son ayak izinden başka iz yok'
'Husumetli olduğumuz birileri var ama bir çocuğa zarar vereceklerini düşünmüyorum' Bu söylentiler de göz önünde bulundurularak küçük Müslüme neden öldü sorusu araştırılmaya başlandı.


Müslüme Yağal Bulundu Mu?


Sosyal Medyada Gündem Oldu

Müslüme bebeğin acı haberini duyan çoğu kişi bu habere karşı tepkisiz kalamadı. Özellikle Twitter üzerinden Müslüme ile ilgili üzüntüler dile getirildi. İşte Müslüme'nin acı kaybıyla ilgili bazı paylaşımlar;

- “Yüreğimiz yandı Ailesinin başı sağ olsun.”

- “Umarım gittiğin yerde huzur bulursun. Umarım gittiğin yerde yemyeşil çayırlarda, çocuk parklarında ebediyen korkusuzca koşarak oynarsın güzel yavrum.”

- “İçimizi yaktın Yörük kızı. Çok üzgünüm diyecek söz bulamıyorum.”


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