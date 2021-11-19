Deprem Anında Ne Yapılmalı? Deprem Sonrasında Nasıl Davranılır?

Depren Anında Ne Yapılmalı?







Deprem Sonrası Nasıl Davranılmalı?

Deprem Öncesi Ne Yapılmalı?

Düzce'de meydana gelen depremin ardından çoğu kişi deprem hakkında araştırma yapmaya başladı. 5,3'lük deprem Düzce ve etrafındaki illerde hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan depremin ardından sakinleşen vatandaşlar tekrar evlerinde döndü. Evlerine döndükten ve sakinleştikten sonra deprem hakkında araştırma yaptı. Çoğu kişinin aklındavesoruları yer almaya başladı. Gerekli uygulamaların önceden öğrenilmesi deprem sırasında can sağlığımızı sağlamak için büyük önem taşır.vesorularının cevabı için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Deprem anında yapılması gerekenler hayatta kalmak için büyük önem taşır. Çoğu kişi depremden zarar görmese bile deprem anında yaptığı hatalar sebebiyle hayata veda etmiştir. Bu sebepleve dsoruları oldukça merak edilir. Deprem anında bina içinde olan kişiler öncelikle sakin kalmaya çalışarak sağlam bir masanın veya koltuğun yanına çökmelidir. Başını iki eliyle koruyarak cenin pozisyonuna gelmesi gerekir. Pencere veya tehlike bulunduran raflardan uzak durulmalıdır. Merdivenlere koşmadan sakince depremin bitmesi beklenmelidir. Balkona asla çıkılmaması tavsiye edilir. Asansöre binmek de deprem sırasında yapılan en büyük hatalar arasında yer alır.Çoğu kişi balkon ve pencereden atlamayı aklından geçirir. Bu sebeple asla deprem sırasında balkondan atlamaya çalışmamanız gerekir. Mutfakta bulunan cihazların kapatılması gerekir. Deprem bittikten sonra hemen binanın terk edilmesi gerekir.Deprem anında dışarda bulunuyorsanız ise elektrik direklerinden uzak durmanız gerekir. Yıkılabilecek binalardan ve duvarlardan uzak durulması gerekir. Toprak kayması da çoğu kişinin dikkatli olması gereken noktalardandır. Taş veya kaya bulunan bölgelerden uzak durulması gerekir. Deniz kenarlarında taşma olabileceğinden mutlaka daha yüksek alanlara doğru ilerlemeniz gerekir.Deprem anında araç kullanıyorsanız veya toplu taşımadaysanız da birkaç uygulamayla can güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Deprem bitene kadar toplu taşımadan inmemeniz gerekir. Ayrıca sarsıntı bitene kadar sıkıca tutunmalısınız. Araçta bulunuyorsanız da yolu kapatmadan arabayı durdurmak için güvenli bir bölge aramalısınız. Sarsıntı olduğunda tünelde değilseniz arabanın yanına çömerek başınızı kapatın. Normal bir yoldaysanız arabadan uzaklaşmaya çalışın.Depremin bittiğini fark ettikten sonra evdeki tehlikeli cihazları acil bir şekilde kapatmanız gerekir.Eğer bu önlemi almazsanız gaz kaçağı veya benzer bir durum sebebiyle patlama gerçekleşebilir. Deprem sonrası vanaları ve cihazları kapattıktan sonra hemen binayı terk etmeniz gerekir.Deprem öncesinde oluşabilecek deprem riskleri için önlem alınması gerekirBu önlemler arasında yere düşebilecek eşyaların sabitlenmesi bulunur. Ayrıca kendinize bir deprem çantası hazırlayarak kolay ulaşılabilen bir yere koymanız gerekir. Depren anında yapılması gereken işlemleri uyguladıktan sonra binayı terk ederken çantayı alarak binayı terk etmelisiniz.