Deprem Anında Ne Yapılmalı? Deprem Sonrasında Nasıl Davranılır?
Deprem anında çoğu kişi panik olarak ne yapacağını bilemez hale gelir. Bu sebeple deprem anında ne yapılmalı sorusu çoğu kişi tarafından merak edilir. Peki, deprem anında ne yapılır? Deprem anında nasıl davranılmalı? Deprem öncesi ve sonrası nasıl davranılmalı? İşte merak edilenler...
Düzce'de meydana gelen depremin ardından çoğu kişi deprem hakkında araştırma yapmaya başladı. 5,3'lük deprem Düzce ve etrafındaki illerde hissedildi. Panik yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Yaşanan depremin ardından sakinleşen vatandaşlar tekrar evlerinde döndü. Evlerine döndükten ve sakinleştikten sonra deprem hakkında araştırma yaptı. Çoğu kişinin aklında deprem anında ne yapılır ve deprem sırasında nasıl davranılmalı soruları yer almaya başladı. Gerekli uygulamaların önceden öğrenilmesi deprem sırasında can sağlığımızı sağlamak için büyük önem taşır. Deprem sonrasında nasıl davranılır ve deprem anında ne yapılmalı sorularının cevabı için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Depren Anında Ne Yapılmalı?
Deprem anında yapılması gerekenler hayatta kalmak için büyük önem taşır. Çoğu kişi depremden zarar görmese bile deprem anında yaptığı hatalar sebebiyle hayata veda etmiştir. Bu sebeple deprem anında ne yapılmalı ve deprem anında nasıl davranılmalı soruları oldukça merak edilir. Deprem anında bina içinde olan kişiler öncelikle sakin kalmaya çalışarak sağlam bir masanın veya koltuğun yanına çökmelidir. Başını iki eliyle koruyarak cenin pozisyonuna gelmesi gerekir. Pencere veya tehlike bulunduran raflardan uzak durulmalıdır. Merdivenlere koşmadan sakince depremin bitmesi beklenmelidir. Balkona asla çıkılmaması tavsiye edilir. Asansöre binmek de deprem sırasında yapılan en büyük hatalar arasında yer alır.
Çoğu kişi balkon ve pencereden atlamayı aklından geçirir. Bu sebeple asla deprem sırasında balkondan atlamaya çalışmamanız gerekir. Mutfakta bulunan cihazların kapatılması gerekir. Deprem bittikten sonra hemen binanın terk edilmesi gerekir.
Deprem anında dışarda bulunuyorsanız ise elektrik direklerinden uzak durmanız gerekir. Yıkılabilecek binalardan ve duvarlardan uzak durulması gerekir. Toprak kayması da çoğu kişinin dikkatli olması gereken noktalardandır. Taş veya kaya bulunan bölgelerden uzak durulması gerekir. Deniz kenarlarında taşma olabileceğinden mutlaka daha yüksek alanlara doğru ilerlemeniz gerekir.
Deprem anında araç kullanıyorsanız veya toplu taşımadaysanız da birkaç uygulamayla can güvenliğinizi sağlayabilirsiniz. Deprem bitene kadar toplu taşımadan inmemeniz gerekir. Ayrıca sarsıntı bitene kadar sıkıca tutunmalısınız. Araçta bulunuyorsanız da yolu kapatmadan arabayı durdurmak için güvenli bir bölge aramalısınız. Sarsıntı olduğunda tünelde değilseniz arabanın yanına çömerek başınızı kapatın. Normal bir yoldaysanız arabadan uzaklaşmaya çalışın.
Deprem Sonrası Nasıl Davranılmalı?
Depremin bittiğini fark ettikten sonra evdeki tehlikeli cihazları acil bir şekilde kapatmanız gerekir. Deprem sonrası nasıl davranılmalı? Eğer bu önlemi almazsanız gaz kaçağı veya benzer bir durum sebebiyle patlama gerçekleşebilir. Deprem sonrası vanaları ve cihazları kapattıktan sonra hemen binayı terk etmeniz gerekir.
Deprem Öncesi Ne Yapılmalı?
Deprem öncesinde oluşabilecek deprem riskleri için önlem alınması gerekir. Deprem öncesi ne yapılmalı? Bu önlemler arasında yere düşebilecek eşyaların sabitlenmesi bulunur. Ayrıca kendinize bir deprem çantası hazırlayarak kolay ulaşılabilen bir yere koymanız gerekir. Depren anında yapılması gereken işlemleri uyguladıktan sonra binayı terk ederken çantayı alarak binayı terk etmelisiniz.