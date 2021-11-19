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Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız son bölümde yaşananlar izleyicileri yeniden ekrana kilitlemeyi başardı. Sedat'ı eve dönmeye ikna eden Nalan'ın yaşadıkları son bölümde herkesi şaşırttı. Peki Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki kız yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Camdaki kız son bölüm izle...

Ekleme: 19.11.2021 - 09:11 Güncelleme: 19.11.2021 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız son böümde yaşananlarla yeniden izleyicileri diziye hayran bıraktı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sedat'ı eve geri dönmeye ikna eden Nalan'ın yaşadıkları son bölüme damga vurdu. Her hafta yeni bir olayla izleyici karşına çıkan Camdaki Kız son bölümde yine sular durulmadı. Nalan son bölümde Cana'yı takip ederken gördükleri karşısında şok oldu. Peki Camdaki Kız son bölümde neler oldu? İşte Camdaki Kız son bölüm full izle...

Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız Son Bölümde Neler Oldu?


Her leye rağmen Sedat'ın eve dönmesini isteyen Nalan havaalanına gider ve Sedat'ı gitmemeye ikna eder. Havaalanında tek kalan Cana ise çocuklarıyla birlikte eve geri döner. AAncak Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanır.

Nalan'la konuşmasında sonra etkilenen Rafet ise çocuklarına karşı davranışlarını değiştirir ve ailesini yine bir çatı altında toplamaya çalışır. Feride'n,n isteğiyle çekim teklifini kabul eden Nalan, ilişkideki gücü eline almaya çalışır. Nalan, Billur ile Muzo'nun arasını yapmaya çalışır. Ancak Muzo bunu farkederek yaşancı sevgilisi Melisa ile Sedat ve Nalan'ı taıştırır. 

Nalan'ın Sedat'ı eve dönmeye ikna etmesi sorunları tamamen bitirmemiiştir. Bunun üzerine Nalan şüphelenir ve Cana'yı takip etmeye başlar. Ama gördükleri karşısında şok olacaktır. Cana ve Nalan'ın Babası Adil baş başa yemeğe çıkmışlardır.

Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız 21. Bölüm Fragman İzle!


Her hafta yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dün akşam yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşanan gelişmelerle suların durulmadığını gören izleyiciler sosyal medyada dizi hakkında varsayımlarını konuşmaya başladı. Dizinin final sahnesi ise şok etkisi yarattı. Bunun üzerine izleyiciler Camdaki Kız 21. Bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Ancak Camdaki Kız 21. Bölüm Fragmanı henüz yayınlanmadı.
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