Camdaki Kız son bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölüm izle! Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı

Camdaki Kız Son Bölümde Neler Oldu?



Camdaki Kız 21. Bölüm Fragman İzle!



de yaşananlarla yeniden izleyicileri diziye hayran bıraktı. Kanal D ekranlarının en sevilen dizisi Camdaki Kız dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sedat'ı eve geri dönmeye ikna eden Nalan'ın yaşadıkları son bölüme damga vurdu. Her hafta yeni bir olayla izleyici karşına çıkande yine sular durulmadı. Nalan son bölümde Cana'yı takip ederken gördükleri karşısında şok oldu. Pekiİşte...Her leye rağmen Sedat'ın eve dönmesini isteyen Nalan havaalanına gider ve Sedat'ı gitmemeye ikna eder. Havaalanında tek kalan Cana ise çocuklarıyla birlikte eve geri döner. AAncak Alp, Cana'nın hareketlerinden kuşkulanır.Nalan'la konuşmasında sonra etkilenen Rafet ise çocuklarına karşı davranışlarını değiştirir ve ailesini yine bir çatı altında toplamaya çalışır. Feride'n,n isteğiyle çekim teklifini kabul eden Nalan, ilişkideki gücü eline almaya çalışır. Nalan, Billur ile Muzo'nun arasını yapmaya çalışır. Ancak Muzo bunu farkederek yaşancı sevgilisi Melisa ile Sedat ve Nalan'ı taıştırır.Nalan'ın Sedat'ı eve dönmeye ikna etmesi sorunları tamamen bitirmemiiştir. Bunun üzerine Nalan şüphelenir ve Cana'yı takip etmeye başlar. Ama gördükleri karşısında şok olacaktır. Cana ve Nalan'ın Babası Adil baş başa yemeğe çıkmışlardır.Her hafta yeni bölümüyle Kanal D ekranlarına gelen Camdaki Kız dün akşam yine izleyicileri ekran başına kilitledi. Yaşanan gelişmelerle suların durulmadığını gören izleyiciler sosyal medyada dizi hakkında varsayımlarını konuşmaya başladı. Dizinin final sahnesi ise şok etkisi yarattı. Bunun üzerine izleyiciler Camdaki Kız 21. Bölüm fragmanı araştırmaya başladı. Ancakhenüz yayınlanmadı.