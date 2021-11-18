Ukrayna Parlamentosu Türkiye ile askeri anlaşmayı onayladı
Türkiye ile Ukrayna arasındaki hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşması, 450 vekilin 303'ünün onayıyla Ukrayna Parlamentosundan geçerek yasalaştı.
Ukrayna Parlamentosu, 'Ukrayna-Türkiye hükûmetler arası çerçeve askeri anlaşmasının onaylanması'na ilişkin yasa tasarısını onayladı.
Tasarı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.
ASKERİ İŞ BİRLİĞİ KONULARINI TEMEL ALIYOR
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.