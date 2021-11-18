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Kredi Faiz Oranları Düştü Mü? Güncel Kredi Faiz Oranları Kaç Oldu? 18 Kasım Kredi Faiz Oranları

Faiz oranları çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Ev veya benzeri taşınmazlardan birine sahip olmak isteyen vatandaşlar ise faiz oranları ne kadar sorusunu oldukça araştırıyor? Peki, kredi faiz oranları ne kadar? Kredi faiz oranları düştü mü? 18 Kasım güncel faiz oranları ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.11.2021 - 14:12 Güncelleme: 18.11.2021 - 14:21 / Editör: Ozge Selin
Kredi Faiz Oranları Düştü Mü? Güncel Kredi Faiz Oranları Kaç Oldu? 18 Kasım Kredi Faiz Oranları
Bankalar tarafından güncellenen faiz oranları sebebiyle çoğu kişi faiz oranları düştü mü ve güncel kredi oranları kaç oldu sorularını araştırıyor. Özellikle ihtiyacı olan kişiler tarafında sıkı bir şekilde takip ediliyor. Elinde nakit parası bulunmayan veya tamamlamaya ihtiyaç duyan kişiler bankaların verdiği teklifleri kontrol ediyorlar. Faiz oranları ne kadar oldu sorusu ve kasım ayı faiz oranları için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


18 Kasım Gücel Faiz Oranları


Acil nakit desteğine ihtiyacı olan kişiler veya ev, taşıt ve benzeri taşınmazlar için ekonomik yardıma ihtiyaç duyanlar kredi faiz oranları düştü mü sorusuna cevap arıyor. Merkez bankasının geçenlerde yaptığı açıklamayla politika faizinin düşürüldüğü belirlenmişti. Bu sebeple Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından da ev kredisi faiz oranları düşürülmüştü. Son zamanlarda ise vatandaşlar tarafından Kredi faiz oranları ne kadar oldu ve 18 Kasım güncel kredi faiz oranları oldukça araştırılıyor.



Konut Kredisi Faiz Oranları


Konut kredisi faiz oranları ev alımı yapacak kişiler tarafından takip ediliyor. Özellikle ekonomik alanda desteğe ihtiyacı olan kişiler Konut kredisi faiz oranları ve güncel faiz oranları hakkında araştırma yapıyor. 3 Kamu bankası faizlerle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Ziraatbank, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde; '22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır. Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.'




VakıfBank Faiz Oranları


Vakıfbank faiz oranları çoğu kişi tarafından merak eidliyor. Kamu bankalarından olması sebebiyle oldukça araştırılan konular arasında Vakıfbank faiz oranalrı bulunuyor. VakıfBank faiz oranları şu şekilde;

Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,29'dan başlamaktadır.

Ziraat Bankası Faiz Oranları


Ziraat Bankası faiz oranları da aynı şekilde kamu bankaları arasındadır. Bu sebeple Ziraat Bankası faiz oranları da oldukça merak ediliyor. İşte Ziraat Bankası faiz oranları;

Tüketici kredisi: %1.55'den
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.29




Halkbank Kredi Oranları


Sonuncu ve yine oldukça merak edilen bankalardan biri de Halkbank'tır. İşte Halkbank kredi faiz oranları;

Yeşilışık Taşıt kredisi: %1.54'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.58'den
Hesaplı Evim Konut Kredisi: %1,29

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