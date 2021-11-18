İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?



2021 İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Ne Zaman?

İçişleri Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri





İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru Şartları

İçişleri Bakanlığı tarafından 124 sözleşmeli personel alımının yapılacağının bildirilmesi sonucunda vatandaşlar tarafından birçok soru soruldu. Taşra teşkilatlarında ve merkezde çalıştırılacak olan 124 sözleşmeli personelin sözlü sınav ile alınacağı da ilk bilgiler arasında yer alıyor. Bu sebeple vatandaşlarvehakkında birçok araştırmada bulunuyor.hakkında daha fazla bilgi almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Resmi gazetede duyurulan ilanda İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı için 9 avukat, 2 harita mühendisi, bir makine mühendisi, 3 inşaat mühendisi, 2 elektronik mühendisi, 2 elektronik haberleşme mühendisi, 2 endüstri mühendisi, bir arşiv uzmanı, 2 psikolog ve bir İngilizce mütercim tercüman alınacağı belirtildi. Taşra teşkilatı için ise 90 çağrı personeli alınacağı duyuruldu. Bu sebeple çoğu kişivehakkında araştırma yapmaya başladı. Sözlü sınavla alınacak adaylar için ayrıca bir de KPSS puanı şartı koyuldu. Bu duruma göre KPSS3P3 ve KPSSP93 puan türlerinden 60 puan alınması gerekiyor. 60 puanın altındaki adaylar sözlü mülakata çağırılmayacak. Başvuru yapmak isteyen kişiler e-Devlet üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Ayrıca "https://www.icisleri.gov.tr". üzerinden sınavla ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Başvuruların ise 29 Kasım 09.30’da yapılacağı belirtildi. 29 Kasım’da başlayan başvurular 3 Aralık 17.30’a kadar sürecek.İçişleri Bakanlığının sözleşmeli personel alımı yapacağının duyulmasıyla açıklanan ilan gündemde popüler konular arasına yerleşti. Çoğu kişivetarihi ne zaman sorularına cevap aramaya başladı. Alımların sözlü sınav ile yapılacağı duyuruldu fakat sözlü sınav başvurusu için KPSS’den istenilen puan türünde en az 60 alınması gerekiyor. Sözlü sınava hak kazanan adayların mülakatları ise 29 Kasım 09.30’da başlayarak 3 Aralık 17.30’a kadar sürecek. Başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleşeceği de belirtilenler arasında bulunuyor. https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ sitesinden giriş yaparak başvuru işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.İçişleri Bakanlığı tarafından sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyan çoğu vatandaşnelerdir sorusunu araştırıyor. Başvuru şartları için İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan şartlar şu şekilde;1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin(A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,(ç) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,2- Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarihinden sonra doğanlar),1- ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93) puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının en fazla 4 katı adayın içerisinde bulunmak,2-Başvurular sadece bir İl’e veya Bakanlığa yapılır, birden fazla pozisyon unvanına veya birden fazla İl’e ya da Bakanlığa yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.3- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.4- Avukat, Mühendis(İnşaat, Harita, Makine, Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme, Endüstri), Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman (İngilizce), Sosyal Çalışmacı ve Psikolog pozisyonlarından herhangi birine başvuruda bulunacak adayların aşağıda her pozisyon unvanı için belirtilen özel şartlara ilave olarak;(a) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,(b) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.