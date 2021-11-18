Evlilik Ehliyeti Nedir? Evlilik Ehliyeti Zorunlu Mu? Evlilik Ehliyeti Şartları Nelerdir?

Evlilik Ehliyeti Nedir?





Evlilik Ehliyeti Zorunlu Mu?



Evlilik Ehliyetini Kimler Alacak?





Evlilik Ehliyeti Nereden Alınır?

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu tarafından yapılan öneride evlenmeden önce evlilik ehliyeti alınması önerisi sunuldu. Bu öneriye göre evlenmek isteyen kişilerin vermesi gereken testlerin yanında psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığını gösteren belgeler isteniyor. Bu öneriyle boşanmaların ve kadına şiddetin azalacağı yönünde açıklamalar da ulunuyor.soruları da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasındadır.ve bu konu hakkındaki daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Evlilik ehliyeti çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda sık sık konuşulmasıyla bu durum popüler gündem konuları arasında yerini aldı.sorusu da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Evlilik ehliyeti TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu tarafından sunulan önerilerdendir. Bu önerinin gündeme gelmesiyle çoğu kişi evlilik ehliyetinin gerekliliklerini araştırmaya başladı. Bu öneriye göre evlenmek isteyen çiftlerden gerekli belgelerin yanında psikolojik rapor da istenecek. Evlenme ehliyeti almayan kişiler nikah için gerekli işlemleri başlatamayacak. Evlenme ehliyetindeki bilgiler arasında isim-soy isim, anne-baba ismi, doğum tarihi ve evlenmeye uygun olup olmadığını bildiren bir madde yer alacak. Ülkemizde vatandaş olmayan kişilerden istenen bu ehliyetin şimdi ise evlenmek isteyen herkesten alınması gerektiği belirtiliyor.Evlilik ehliyetinin gündeme gelmesinden sonravesoruları oldukça merak ediliyor. Evlilik ehliyeti için gerekli görüşmeler devam ediyor. Bu sebeple kesin bir durum söz konusu değil. Evlilik ehliyeti için sabıka kaydı istenmesi ise bazı kişiler tarafından eleştiriliyor. Bu durumun hak ve özgürlükleri kısıtladığı vatandaşlar tarafından belirtilenler arasında bulunuyor.Evlilik ehliyeti evlenmek isteyen tüm çiftler tarafından alınması gereken belgelerden olacak. Nikah başvurusu yaparken evlenmek için herhangi bir engelinin bulunmadığını belirtmek gerekecek. Bu da evlilik ehliyeti sayesin de sağlanacak. Şu durumda bu belgeyle ilgili henüz kesin bir karar verilmedi. Bu sebeplesorusu da merak ediliyor. Şimdilik evlilik ehliyeti için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Şu an evlilik ehliyeti sadece yabancı uyruklu kişilerden istenen belgeler arasında yer alıyor.Evlilik ehliyetinin gündeme gelmesinin ardından çoğu kişivesorusuna cevap arıyor. Evlilik ehliyeti şimdilik Türk vatandaşları için gerekli belgeler arasında değildir. Fakat evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin bu belgeyi nikah başvurusu yaparken sunması gerekiyor. Yabancı uyrukluların bu belgeyi kendi ülkelerinden almaları mümkündür. Ayrıca devletin temsilcilikleri tarafından da evlenme ehliyeti belgesi verilmektedir. Ayrıca göç etmiş kişilerin veya vatanı bulunmayanların il göç idaresi müdürlüklerine gitmesi gerekiyor.