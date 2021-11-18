  • USD: 10,40 - 10,42
  • EURO: 11,76 - 11,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Evlilik Ehliyeti Nedir? Evlilik Ehliyeti Zorunlu Mu? Evlilik Ehliyeti Şartları Nelerdir?

Evlilik ehliyetinin gündeme gelmesiyle çoğu kişi bu konuyu araştırmaya başladı. Özellikle evlilik ehliyeti zorunlu mu ve evlilik ehliyeti nasıl alınır soruları oldukça merak ediliyor. Peki, evlilik ehliyeti zorunlu mu? Evlilik ehliyeti şartları nelerdir? Evlilik ehliyeti nasıl alınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.11.2021 - 10:22 Güncelleme: 18.11.2021 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Evlilik Ehliyeti Nedir? Evlilik Ehliyeti Zorunlu Mu? Evlilik Ehliyeti Şartları Nelerdir?
TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu tarafından yapılan öneride evlenmeden önce evlilik ehliyeti alınması önerisi sunuldu. Bu öneriye göre evlenmek isteyen kişilerin vermesi gereken testlerin yanında psikolojik rapor, sabıka kaydı, şiddet eğilimi olup olmadığını gösteren belgeler isteniyor. Bu öneriyle boşanmaların ve kadına şiddetin azalacağı yönünde açıklamalar da ulunuyor. Evlilik ehliyeti zorunlu mu evlilik ehliyeti nedir soruları da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasındadır. Evlilik ehliyeti şartları ve bu konu hakkındaki daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Evlilik Ehliyeti Nedir?


Evlilik ehliyeti çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda sık sık konuşulmasıyla bu durum popüler gündem konuları arasında yerini aldı. Evlilik ehliyeti nedir sorusu da bu sebeple oldukça araştırılan konular arasında yer alıyor. Evlilik ehliyeti TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu tarafından sunulan önerilerdendir. Bu önerinin gündeme gelmesiyle çoğu kişi evlilik ehliyetinin gerekliliklerini araştırmaya başladı. Bu öneriye göre evlenmek isteyen çiftlerden gerekli belgelerin yanında psikolojik rapor da istenecek. Evlenme ehliyeti almayan kişiler nikah için gerekli işlemleri başlatamayacak. Evlenme ehliyetindeki bilgiler arasında isim-soy isim, anne-baba ismi, doğum tarihi ve evlenmeye uygun olup olmadığını bildiren bir madde yer alacak. Ülkemizde vatandaş olmayan kişilerden istenen bu ehliyetin şimdi ise evlenmek isteyen herkesten alınması gerektiği belirtiliyor.



Evlilik Ehliyeti Zorunlu Mu?


Evlilik ehliyetinin gündeme gelmesinden sonra evlilik ehliyeti şartları ve evlilik ehliyeti zorunlu mu soruları oldukça merak ediliyor. Evlilik ehliyeti için gerekli görüşmeler devam ediyor. Bu sebeple kesin bir durum söz konusu değil. Evlilik ehliyeti için sabıka kaydı istenmesi ise bazı kişiler tarafından eleştiriliyor. Bu durumun hak ve özgürlükleri kısıtladığı vatandaşlar tarafından belirtilenler arasında bulunuyor.


Evlilik Ehliyetini Kimler Alacak?


Evlilik ehliyeti evlenmek isteyen tüm çiftler tarafından alınması gereken belgelerden olacak. Nikah başvurusu yaparken evlenmek için herhangi bir engelinin bulunmadığını belirtmek gerekecek. Bu da evlilik ehliyeti sayesin de sağlanacak. Şu durumda bu belgeyle ilgili henüz kesin bir karar verilmedi. Bu sebeple evlilik ehliyeti zorunlu mu sorusu da merak ediliyor. Şimdilik evlilik ehliyeti için herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Şu an evlilik ehliyeti sadece yabancı uyruklu kişilerden istenen belgeler arasında yer alıyor.



Evlilik Ehliyeti Nereden Alınır?


Evlilik ehliyetinin gündeme gelmesinin ardından çoğu kişi evlilik ehliyeti nasıl alınır ve evlilik ehliyeti nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Evlilik ehliyeti şimdilik Türk vatandaşları için gerekli belgeler arasında değildir. Fakat evlenmek isteyen yabancı uyruklu kişilerin bu belgeyi nikah başvurusu yaparken sunması gerekiyor. Yabancı uyrukluların bu belgeyi kendi ülkelerinden almaları mümkündür. Ayrıca devletin temsilcilikleri tarafından da evlenme ehliyeti belgesi verilmektedir. Ayrıca göç etmiş kişilerin veya vatanı bulunmayanların il göç idaresi müdürlüklerine gitmesi gerekiyor.


Hibe edilenleri geri alan Mansur Yavaş'a hizmet aracı tepkisi
Demirtaş’tan Kılıçdaroğlu’na destek: Helalleşmeyi yürekten destekliyorum
Azerbaycan Savunma Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısı misillemeyle püskürtüldü
Kuzey Irak'ta 5 PKK'lı öldürüldü
Akşener yine dümen peşinde! Çiftçi diye kürsüye çıkardığı kişi...
Aslı Aydıntaşbaş Washington Post'a yazdı: Türkiye'de FOX halkın kanalıymış
CHP’li Başkan milli serveti çürümeye terk etti
CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'ndan işçiye mermili tehdit
Sorsan en özgür onlar! KRT, Lütfü Türkkan'ı eleştiren Bahar Feyzan'ın işine son verdi!
KOSGEB geri ödemesiz destek ile para yağdıracak! 11 ayrı alanda 480 bin TL
Belarus-Litvanya sınırındaki göçmenlere köpekle müdahale ediliyor
Lütfü Türkkan dolandırdı Meral Akşener sümenaltı etti
Yunanistan'da Başbakan Miçotakis'le tartışan Hollandalı gazeteci ülkeyi terk edecek
Piyasaların gözü faiz kararında!
Hükümetten milyonlarca vatandaşa müjde! Primleri devlet ödeyecek borçlar silinecek
Mine Kırıkkanat'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu?
Bakanlıktan son dakika değişikliği! 100 doların üzerinde şart olacak
CHP ve HDP'li 5 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyası Meclis'e ulaştı.
'Fetullah Gülen zehirlendi ve öldü' iddialarına ilişkin ABD’deki Türk gazeteciden çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Sözleşmesi'ni soran gazeteciye cevap
Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Sahte indirime yakın takip: Gerçek dışı kampanya için yaptırım

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Acılı anne Beyhan Cengiz bu sözlerle duyurdu: Başak'ın en büyük isteği...

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Enerji bakanlığı yeni uygulama için düğmeye bastı! Elektrikte kademeli fatura dönemi

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesi olayında flaş gelişme! Kilit isim konuştu

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Devrim arabalarının mühendisiydi: TOGG'a parça üretmeye talip

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi

Okul bahçesinde çalınan 'Bilmem mi?' şarkısı öğrencilere büyük heyecan yaşattı: Bakanlıktan güzel haber geldi