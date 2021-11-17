Kuraklık Desteği Ödemeleri Başladı Mı? 2021 Kuraklık Ödemeleri Ne Zaman Veriliyor? Kuraklık Ödemeleri Yatan İller Hangileri?
Kuraklık desteği ödemeleri çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle verim kaybına uğrayan çiftçiler kuraklık ödemeleri nez mana sorusuna cevap arıyor. Peki, kuraklık desteği ödemeleri başladı mı? Kuraklık ödemeleri ne zaman veriliyor? Kuraklık desteği kimlere verilecek? İşte merak edilenler...
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarla ve ekin alanında verim kaybeden vatandaşlara kuraklık ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Bazı bölgelere ödenecek olması sebebiyle çoğu kişi kuraklık desteği ödemeleri başladı mı ve kuraklık ödemeleri yatan iller hangileri sorularına cevap arıyor. Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman verilecek sorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Kuraklık Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?
2021 senesinde tarım alanlarında verim kaybına uğrayan çiftçilere ödeme desteği yapılacak. Kuraklık sebebiyle yüzde 30 verim kaybına uğrayan kişilere kuraklık ödemesinin yapılacağının açıklanmasıyla çoğu kişi bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı. Kuraklık desteği ödemeleri ne zaman ve kuraklık ödemeleri yatan iller bu sebeple oldukça araştırılan sorulardandır. Henüz tarihlerle ilgili bir açıklama bulunmuyor. İl Tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerin verilmesi sebebiyle ödemelerin tam tarihi kesinleşmedi. Önümüzdeki ay süresince ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor.
Kuraklık Ödemesi Ne Kadar?
Kuraklık ödemelerini duyan çoğu çiftçi kuraklık ödemesi ne kadar sorusuna cevap arıyor. Kuraklık ödemelerinin kasım ayında yapılacağı tahmin edilirken sürenin uzadığı belirtildi. Ödemeler illerin İl Tarım Müdürlükleri tarafından açılan ilanların farklı tarihlerde olması sebebiyle uzadı. Bu ay sonuna kadar tarihlerle ilgili net bir karara verileceği tahmin ediliyor.
Kuraklık Ödemesi Desteği Ne Kadar?
Kuraklık desteği ödemeleri önümüzdeki ay yapılacak. Bu sebeple kuraklık ödemesi desteği ne kadar sorusu vatandaş tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kuraklık ödemesinin kaybın büyüklüğüne oranla yapılacağı belirtildi. Yüzde 30-39 arasında kaybı bulunan kişilere dekar başına 30 TL, 40-49 arasındakilere 40 TL, 50-59 olanları ise dekar başına 50 TL ödeneceği belirtildi. Yüzde 60-99 ve 70-79 oranında kayba uğrayan kişilere ise dekar başına sırasıyla 60 ve 70 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Yüzde yüz kayıp yaşayanlara ise dekar başına 100 TL destek ödemesi yapılacak.
Kuraklık Desteği Kimlere Verilecek?
Kuraklık desteği yapılacağı zaman çoğu kişi kuraklık desteği kimlere verilecek sorusuna cevap aramaya başladı. Kuraklık desteği Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde kaydı bulunan kişilere ödenecek. Desteklemeden yararlanmak için bazı detayların tespit edilmesi gerekiyor. Meteoroloji kayıtları, TARSİM verileri ve İl Hasar Tespit Komisyonu tarafından yapılacak denetlemeler incelenerek sonucunda Tahkim komisyonu tarafından kuraklık desteğinin kimlere verileceği açıklanacak.