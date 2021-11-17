Kuraklık Desteği Ödemeleri Başladı Mı? 2021 Kuraklık Ödemeleri Ne Zaman Veriliyor? Kuraklık Ödemeleri Yatan İller Hangileri?



Kuraklık Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Kuraklık Ödemesi Ne Kadar?





Kuraklık Ödemesi Desteği Ne Kadar?





Kuraklık Desteği Kimlere Verilecek?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tarla ve ekin alanında verim kaybeden vatandaşlara kuraklık ödemesi yapılacağı belirtilmişti. Bazı bölgelere ödenecek olması sebebiyle çoğu kişi kuraklık desteği ödemeleri başladı mı vehangileri sorularına cevap arıyor.k sorusuna cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.2021 senesinde tarım alanlarında verim kaybına uğrayan çiftçilere ödeme desteği yapılacak. Kuraklık sebebiyle yüzde 30 verim kaybına uğrayan kişilere kuraklık ödemesinin yapılacağının açıklanmasıyla çoğu kişi bu konu hakkında araştırma yapmaya başladı.vebu sebeple oldukça araştırılan sorulardandır. Henüz tarihlerle ilgili bir açıklama bulunmuyor. İl Tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerin verilmesi sebebiyle ödemelerin tam tarihi kesinleşmedi. Önümüzdeki ay süresince ödemelerin yapılacağı tahmin ediliyor.Kuraklık ödemelerini duyan çoğu çiftçisorusuna cevap arıyor. Kuraklık ödemelerinin kasım ayında yapılacağı tahmin edilirken sürenin uzadığı belirtildi. Ödemeler illerin İl Tarım Müdürlükleri tarafından açılan ilanların farklı tarihlerde olması sebebiyle uzadı. Bu ay sonuna kadar tarihlerle ilgili net bir karara verileceği tahmin ediliyor.Kuraklık desteği ödemeleri önümüzdeki ay yapılacak. Bu sebeplesorusu vatandaş tarafından merak edilen sorular arasında yer alıyor. Kuraklık ödemesinin kaybın büyüklüğüne oranla yapılacağı belirtildi. Yüzde 30-39 arasında kaybı bulunan kişilere dekar başına 30 TL, 40-49 arasındakilere 40 TL, 50-59 olanları ise dekar başına 50 TL ödeneceği belirtildi. Yüzde 60-99 ve 70-79 oranında kayba uğrayan kişilere ise dekar başına sırasıyla 60 ve 70 TL ödeme yapılacağı belirtildi. Yüzde yüz kayıp yaşayanlara ise dekar başına 100 TL destek ödemesi yapılacak.Kuraklık desteği yapılacağı zaman çoğu kişiorusuna cevap aramaya başladı. Kuraklık desteği Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinde kaydı bulunan kişilere ödenecek. Desteklemeden yararlanmak için bazı detayların tespit edilmesi gerekiyor. Meteoroloji kayıtları, TARSİM verileri ve İl Hasar Tespit Komisyonu tarafından yapılacak denetlemeler incelenerek sonucunda Tahkim komisyonu tarafından kuraklık desteğinin kimlere verileceği açıklanacak.