İsmet Yılmaz Kimdir? Ak Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz Kaç Yaşında?

İsmet Yılmaz Kimdir?



, AK Parti Grup Başkanlığı görevine getirildi. Naci Bostancı'nın görevden ayrılması üzerine İsmet Yılmaz bu göreve uygun isim olarak görüldü. Bunun üzerine? sorularına yanıt aranmaya başladı. İsmet Yılmaz hakkında tüm merak edilen soruları sizler için yanıtladık.İsmet Yılmaz 1961 yılında Sivas Gürün'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Gürün Cumhuriyet İlkokulu ve Gürün Ortaokulu'nda tamamladı. Haydarpaşa Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1982 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 4 yıllık Makine Bölümü'nü, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladı. 1990 yılında Malmö Dünya Denizcilik Üniversitesi'nde 'Gemi İşletme Teknolojileri Yönetimi' alanında yüksek lisansını tamamladı.Mezun olduktan sonra 20 yıl denizcilik sektöründe kamu ve özel şirketlerde mühendis ve danışman avukat olarak çalıştı. 31 Aralık 2002'den 8 Mayıs 2007'ye kadar Denizcilik Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. Türk Telekom yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Ulaştırma Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 114. maddesi uyarınca istifa ettiğinde, 22 Temmuz 2007 Türkiye seçimlerinden önce bir süre tarafsız Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. 31 Ekim 2007 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yaptı.Görev süresi boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Milletvekili Ertuğrul Günay'ın Bakan Yardımcısı olarak görev yaptı. 2011 Türkiye genel seçimlerinden önce istifa ederek AK Parti Sivas'tan milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferi ile ilk kez meclise girdi. 2011 yılında Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan Türkiye'nin 61. hükümetinin Savunma Bakanıydı. Erdoğan, 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı seçildikten sonra Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türk Hükümeti'nde bu görevine devam etti.Türkiye'de Haziran 2015 genel seçimlerinde hiçbir siyasi partinin tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamaması ve ortak müzakerelerden sonuç alınamaması üzerine erken seçim kararı alındı. Davutoğlu'nun cumhurbaşkanlığı döneminde kurulan seçim hükümetinde yer almadı. İsmet Yılmaz, Haziran-Temmuz 2015 milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan adayı oldu.Son turda 258 oyla İsmet Yılmaz Meclis Başkanlığına seçilirken, Cumhuriyet Halk Partisi adayı Deniz Bekal 182 oyla ikinci oldu. 17 Kasım 2015 tarihine kadar Meclis Başkanı olarak görev yaptı. Kasım 2015'teki Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Sivas temsilcisi olarak yeniden meclise girdi. Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türk hükümetinde bir kez daha Savunma Bakanı olarak görev yaptı.Davutoğlu istifasının ardından 24 Mayıs 2016 tarihinde Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türk hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olarak görev yaptı. Yılmaz'ın görev süresi boyunca Şırnak, Nusaybin, Cizre, Sur ve Yüksekova illerinden öğrencilere destek kursları açıldı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın adının Milli Eğitim Bakanlığı olarak değiştirilmesini savundular. Görev süresi boyunca Türkiye, PISA sınavında son 15 yılın en düşük seviyesine gerileyerek 72 ülke arasında 50. sıraya geriledi. Evli ve 3 çocuk babası olan İsmet Yılmaz İngilizce bilmektedir.