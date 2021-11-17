Düzce'de yaşanan deprem sonrası vatandaşlar "Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Hangi ilde deprem oldu?" sorularını araştırmaya başladı. İşte son depremler listesi...

Düzce'de Deprem Oldu



İstanbul'da Deprem Mi Oldu?



?' sorusu hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesinin ölçümlerine göre Düzce'de 5.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. İstanbul'da da hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Vatandaşlar '? sorularını araştırmaya başladı. İşte...AFAD Deprem Dairesinin verilerine göre deprem, merkez üssü Düzce olmak üzere saat 15:40'ta meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklansa da derinliği 18.02 kilometre oldu. Çevre iller, özellikle İstanbul'da deprem hissedildi. Düzce'de yaşayan vatandaşlar korku içinde evlerinden çıktı.Düzce'de yaşanan deprem İstanbul'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesinin açıklamasında deprem büyüklüğünün 5.3 olduğu belirtildi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar depremi uzun süre hissettiklerini açıkladı.