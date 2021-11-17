3. Doz Aşı Olmak Zorunlu Mu? Hatırlatma Aşısı Nedir? 3. Doz Aşı Kimlere Yapılıyor?



Hatırlatma Aşısı Nedir?

3. Doz Aşı Kimlere Yapılıyor?

BIONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrasıvesoruları gündeme gelmeye başladı. Bakan Koca "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak.” İfadelerini kullanarak 3. doz aşının yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklamadan sonra kimlerin aşıya uygun olduğu ve aşı için gereken şartlar kafa karıştıran konular arasında yer aldı.vesoruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamadan sonra çoğusorusuna cevap aramaya başladı. Daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar tarafından hatırlatma aşısı oldukça merak ediliyor. 2 doz mRNA aşısı olan kişilerin 6 ay sonra yeniden hatırlatma aşısı olması gerekiyor. 3. doz aşı için gerekli koşulları sağlayan herkes aşı olabilir.3. doz aşının yapılması için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bu sebeple Bakan Koca tarafından yapılan açıklamadan sonra çoğu kişisorusuna cevap aramaya başladı. İştesorusuna cevap olarak gerekli koşullar;- 60 yaş üzeri kişiler-18-60 yaş arasındaki kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar.- Sağlık çalışanları ve riskli mesleklerde çalışan vatandaşlar- 60 yaş üzeri kişilerle hamilelerin aşılarının tam olması büyük önem taşıyor. Bu sebeple 3. doz hatırlatma aşısının ertelenmemesi gereklidir.3. doz aşı olmak isteyen kişilersorusuna cevap arıyor. Hatırlatma aşısının açıklanmasının ardından çoğu kişi aşı randevusu almak için çabalamaya başladı. Vatandaşlar “mhrs.gov.tr” üzerinden veya “e-Nabiz.gov.tr” sitesinden hatırlatma aşısı için randevu alabilir.Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs için son durum tablosu paylaşıldı. 24 saat içerisinde 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. 28 bin 662 kişinin ise testi pozitif durumda. 196 kişinin de hayata veda ettiği belirtilenler arasında yer alıyor. 28 bin 859 kişinin de iyileştiği açıklandı.Ege bölgesinde ikinci aşıların yapılmasına devam ediliyor. Son zamanlarda 18 yaş ve üzeri kişilerde 2. Doz aşılanma oranının yüzde 80’i geçtiği belirtildi. İkinci dozu olan kişiler hatırlatma aşılarını ise 6 ay sonra olacak. İzmir’de ikinci doz aşı uygulamalarının oranı yüzde 81’ yükseldi. İzmir’i yüzde 80’le Aydın ve Denizli takip ediyor.