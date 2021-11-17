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3. Doz Aşı Olmak Zorunlu Mu? Hatırlatma Aşısı Nedir? 3. Doz Aşı Kimlere Yapılıyor?

Sağlık bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrası hatırlatma aşısı çoğu kişi tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. 3. doz aşı kimlere yapılır ve hatırlatma aşısı nedir soruları oldukça araştırılıyor. Peki hatırlatma aşısı nedir? Hatırlatma aşısı kimlere yapılır? 3. doz aşı kimlere yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.11.2021 - 13:09 Güncelleme: 17.11.2021 - 13:16 / Editör: Ozge Selin
3. Doz Aşı Olmak Zorunlu Mu? Hatırlatma Aşısı Nedir? 3. Doz Aşı Kimlere Yapılıyor?
Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama sonrası 3. Doz aşı olmak zorunlu mu ve hatırlatma aşısı nedir soruları gündeme gelmeye başladı. Bakan Koca "Yarından itibaren mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak.” İfadelerini kullanarak 3. doz aşının yapılacağını duyurdu. Yapılan bu açıklamadan sonra kimlerin aşıya uygun olduğu ve aşı için gereken şartlar kafa karıştıran konular arasında yer aldı. 3. doz aşı olmak zorunlu mu ve hatırlatma aşısı kimlere yapılıyor soruları için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.


Hatırlatma Aşısı Nedir?


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamadan sonra çoğu kişi hatırlatma aşısı nedir sorusuna cevap aramaya başladı. Daha detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar tarafından hatırlatma aşısı oldukça merak ediliyor. 2 doz mRNA aşısı olan kişilerin 6 ay sonra yeniden hatırlatma aşısı olması gerekiyor. 3. doz aşı için gerekli koşulları sağlayan herkes aşı olabilir.




3. Doz Aşı Kimlere Yapılıyor?


3. doz aşının yapılması için bazı koşulların sağlanması gerekiyor. Bu sebeple Bakan Koca tarafından yapılan açıklamadan sonra çoğu kişi hatırlatma aşısı kimlere yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. İşte 3. doz aşı kimlere yapılır sorusuna cevap olarak gerekli koşullar;
- 60 yaş üzeri kişiler
-18-60 yaş arasındaki kronik rahatsızlığa sahip vatandaşlar.
- Sağlık çalışanları ve riskli mesleklerde çalışan vatandaşlar
- 60 yaş üzeri kişilerle hamilelerin aşılarının tam olması büyük önem taşıyor. Bu sebeple 3. doz hatırlatma aşısının ertelenmemesi gereklidir.




BIONTECH AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?


3. doz aşı olmak isteyen kişiler Biontech aşı randevusu nasıl alınır sorusuna cevap arıyor. Hatırlatma aşısının açıklanmasının ardından çoğu kişi aşı randevusu almak için çabalamaya başladı. Vatandaşlar “mhrs.gov.tr” üzerinden veya “e-Nabiz.gov.tr” sitesinden hatırlatma aşısı için randevu alabilir.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM


Sağlık bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs için son durum tablosu paylaşıldı. 24 saat içerisinde 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldığı belirtildi. 28 bin 662 kişinin ise testi pozitif durumda. 196 kişinin de hayata veda ettiği belirtilenler arasında yer alıyor. 28 bin 859 kişinin de iyileştiği açıklandı.


Ege’de İkinci Doz Aşı Uygulamasında Artış Yaşanıyor

Ege bölgesinde ikinci aşıların yapılmasına devam ediliyor. Son zamanlarda 18 yaş ve üzeri kişilerde 2. Doz aşılanma oranının yüzde 80’i geçtiği belirtildi. İkinci dozu olan kişiler hatırlatma aşılarını ise 6 ay sonra olacak. İzmir’de ikinci doz aşı uygulamalarının oranı yüzde 81’ yükseldi. İzmir’i yüzde 80’le Aydın ve Denizli takip ediyor.


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