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İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Hangi Hastalıklara İyi Gelir? İnciri Kimler Tüketmeli?

İncirin faydaları herkes tarafından merak edilen bir konudur. Peki İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Hangi Hastalıklara İyi Gelir? İnciri Kimler Tüketmeli? İşte incirin faydaları...

Ekleme: 16.11.2021 - 11:32 Güncelleme: 16.11.2021 - 12:15 / Editör: Ozge Selin
İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Hangi Hastalıklara İyi Gelir? İnciri Kimler Tüketmeli?
İncir, sağlığın korunmasına yardımcı olan potasyum, kalsiyum, antioksidanlar, A, E ve K vitaminlerini içerir. Uzmanlar, incirin lif bakımından yüksek olduğunu, bunun kabızlığı önleyebileceğini ve kanseri etkili bir şekilde önleyebileceğini söylüyor. Tüm meyveler gibi karbonhidrat açısından zengin olması şeker hastalarını incir yerken dikkatli olmalıdır. Peki İncirin Faydaları Nelerdir? İncir Hangi Hastalıklara İyi Gelir? İnciri Kimler Tüketmeli? İncir cilt sağlığından kalbe kadar pek çok organımız için faydalı bileşenler içerir. Sizler için incirin faydalarını sıraladık.

İncirin faydaları

İncirin Faydaları Nelerdir?


İncir, içerdiği potasyum mineralleri sayesinde kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Bu nedenle kalp damar sağlığı üzerinde koruyucu etkisi vardır.

Lif bakımından zengin incir; bu özelliği ile kanseri etkili bir şekilde önleyebilir. Özellikle taze incirde bulunan A, E, K gibi antioksidanlar ve vitaminler; vücudu zararlı maddelerden korur ve bağışıklığın güçlenmesine destek olur.

İncir, sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına yardımcı olarak kabızlığı önler.

İçeriğindeki kalsiyum nedeniyle ileri yaşlardaki osteoporoza (kemik kaybı) karşı koruyucu etkisi vardır.

Bazı çalışmalar, cilt sağlığını koruyarak alerjik dermatiti etkili bir şekilde önleyebileceğini göstermiştir.

İncir kiloyu kontrol edebilir ve obeziteyi tedavi etmek için kullanılır. Lif açısından zengin besinler kilo kontrolü üzerinde olumlu etkiye sahiptir. İncir ayrıca diyet lifi açısından da zengindir. Orta boy bir incir, günlük lif ihtiyacımızın %6'sını karşılayabilen ortalama 1 gram diyet lifi içerir. Aynı zamanda incir sayesinde tatlı ihtiyacınız da karşılanır, böylece zararlı yiyecekler yemez veya daha az yemezsiniz. Bu fonksiyonları ile incir, kilo kontrolü tamamlandığı takdirde kilo verme ve kilo yönetiminde koruma programlarında kullanılabilir.

Kanseri önleyebilir. İncirde bulunan benzaldehit adı verilen madde kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebiliyor ve içindeki antioksidanlar da kanser hücrelerinin büyümesini engelleyici bir etkiye sahip.

Vücudu zararlı bakterilerden koruyabilir. İncir, içerdiği lif sayesinde sindirimi kolaylaştırır ve bu özelliğinden dolayı vücudunuzu zararlı bakterilerden korumada rol oynar.

İncirin faydaları

İncir Çok Fazla Tüketilirse Ne Olur?


Aşırı incir tüketimi bağırsak hareketlerini artıracaktır. İncir yedikten sonra çok sık tuvalete gidiyorsanız, incir alımını azaltmalısınız.

İncirdeki Vitamin ve Mineraller Nelerdir?


A vitamini
C vitamini
K vitamini
B vitaminleri
Potasyum
Magnezyum
Çinko
Bakır
Manganez
Demir

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