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Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Damak yarası dönemsel olarak herkesin yaşadığı bir problemdir. Damak yarasının pek çok sebebi olabilir. Peki Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir? İşte damak yarasına iyi gelen doğal yöntemler...

Ekleme: 16.11.2021 - 16:51 Güncelleme: 16.11.2021 - 17:22 / Editör: Ozge Selin
Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?
Dönemsel olarak her yaştan insanın başına gelebilen yaygın sorunlardan biri olan damak yarasını bugün mercek altına alıyor, damak yarası neden olur, damak yarasının belirtileri nelerdir, damak yarasına ne iyi gelir birlikte öğreniyoruz. Özellikle ateşli hastalıklardan sonra oluşması yaygın olan ve ister istemez yemek yerken ya da bir şeyler içerken acı veren bu sorundan kurtulmak aslında düşündüğümüzden kolay olabiliyor. Peki Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir? Sizler için Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemleri sıraladık.

Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Damak Yarası Neden Olur?


Yaygın olarak görülen sağlık sorunlardan biri olan damak yarasının oluşmasına neden olan birçok farklı neden var aslında. Bunlar arasında en çok bilinenler ve 'Damak yarası neden olur?' sorusuna yanıt olanlar ise şöyle:

Yüksek ateş
Mikrobiyal hastalıklar
Ağız enfeksiyonları
Mide problemleri
Çok sıcak tüketilen yiyecek ve içecekler
Diş eti enfeksiyonları
Ağız içi iltihaplanmaları
Aşırı stres

Damak Yarası Belirtileri


Aşağıdaki belirtilerden birkaçı ya da hepsi sizde de varsa damak yarasına sahip olma ihtimaliniz oldukça yüksek demektir. Böyle bir durumda tabii ki ilk desteği doğal yöntemlerden değil doğrudan doktorunuzdan almalı, doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz diyelim ve damak yarasının belirtilerini şöyle sıralayalım:

Damakta sancılı ağrı
Yemek yerken ya da bir şeyler içerken hissedilen rahatsızlık
Özellikle çok sıcak ya da soğuk yerken/içerken ağrı hissetme
Damakta şişlik
Damakta renk değişimi (beyazlaşma ya da kızarma)
Ağzı rahat açamama
Bilinen başka bir sebep yokken ateşin yükselmesi

Damak Yarasına Ne İyi Gelir? Damak Yarasına İyi Gelen Doğal Yöntemler Nelerdir?

Damak Yarasına Ne İyi Gelir?


Gelelim belki de en önemli kısma, yani damak yarasına ne iyi gelir sorusuna. Eğer sizde ya da bir yakınızda damak yarasının oluştuğunu düşünüyor, rahat yemek yiyememekten, bir şeyler içememekten, daha da önemlisi sancı çekmekten şikayet ediyorsanız yukarıda da söylediğimiz gibi öncelikle hiç vakit kaybetmeden doktorunuzun yolunu tutmalı ve onun uygun gördüğü tedaviye başlamalısınız. Bu süre içinde hemen aşağıda sizi bekleyen ve damak yarasına iyi gelen doğal yöntemlerden de destek alabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri de uygulamadan önce doktorunuzdan onay almayı unutmayın deriz. Buyursunlar, karşınızda damak yarasına iyi gelen yöntemler:

Aloe vera

 Aloe vera, bildiğiniz gibi oldukça güçlü antioksidan özelliklere sahip. Hatta bu özellikleri sayesinde vücuda tepeden tırnağa fayda sağlamayı da ihmal etmiyor. İşte o özelliği damak yarası konusunda da yardıma koşuyor ve evde yetiştirdiğiniz aloe vera bitkinizden bu konuda gönül rahatlığıyla faydalanabiliyorsunuz.

Aloe vera yaprağının içindeki jelimsi yapıyı bir kaşık yardımıyla bir bardağın içine alın, Üzerine ılık su ilave edip güzelce karıştırın ve bu karışım ile her gün gargara yapın. Birkaç gün içinde damak yaranızdan kurtulduğunuzu fark edeceksiniz.

Tuzlu su

 Aloe veradan çok daha yaygın olan ve hemen her türlü ağız içi sorununda desteğe koşan tuzlu su, yine yanımızda! Evinizde aloe vera yoksa ya da daha kolay bir yöntem uygulamak isterseniz hemen bir su bardağı suyun içine 1 çay kaşığı kadar tuz atın ve karıştırın. Bu suyla bol bol gargara yapın. İşte bu kadar!

Sirke

 Gargara yapmak için kullanabileceğiniz bir başka destekçi de sirke. Üzüm ya da elma fark etmez, evinizde bulunan sirkeden bir yemek kaşığı kadar bardağa alın, üzerine su doldurup bu karışımla gargara yapın. Ancak baştan uyaralım, bu yöntemlerden yalnızca bir tanesini seçip uygulamaya devam etmeli, her seferinde farklı bir gargara hazırlamamalısınız.

Limon suyu

 Hem antibakteriyel hem de antioksidan özellikleri yüksek yardımcılarımızdan biri de tabii ki limon. sirke ile yarışacak güçteki bu özellikleri sayesinde o da damak yarasına iyi geliyor, ağzı ferahlatıyor. Bakterileri yok ettiği için uzun süreli bir rahatlık sağlıyor. Bu özelliğinden faydalanmak için az miktarda bir limonu taze taze sıkıp suyunu çıkarın ve normal içme suyu ile karıştırarak gargara yapın. İşte bu kadar kolay.

Buz

 Sancılı damak yarasına kısa süreli çözüm arıyor, o sancıdan hızla kurtulmak istiyorsanız buz da iyi bir destekçi olacaktır. Buzluktan çıkardığınız temiz bir parça buzu ağzınıza atın ve damağınıza bol bol değecek şekilde eriyene dek gezdirin. Sancınız hafifleyecektir.

Sumak suyu

 Sumak da antioksidan özellikleri yüksek bir baharat olduğu için bu sorunda size destek olmaya hazır. Evde toz sumak baharatınız varsa, onu da bir bardak suyun içine atıp karıştırarak gargara yapabilirsiniz. Sumak, sadece damak yarasına değil tüm ağız içi yaralarına iyi gelir, aklınızda bulunsun.
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