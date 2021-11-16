CRP Yüksekliği Nedir? CRP Yüksekliği Neden Olur? CRP Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?

CRP Yüksekliği Nedir?



CRP Yüksekliği Ne İfade Eder?



CRP Yüksekliği Belirtileri



CRP Yüksekliği Neden Olur?



CRP Yüksekliği Nasıl Tedavi Edilir?



, kan testlerinde yaygın olarak kullanılan parametrelerden biridir ve 'C-reaktif protein' adı verilen protein türünün kısaltmasıdır. Bu proteinin kandaki seviyesi, başta enfeksiyon hastalıkları olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının neden olabileceği vücudun herhangi bir yerindeki iltihaplanma ile başa çıkmak için karaciğer tarafından üretilir. Peki? Bazı durumlarda CRP düzeylerinde hafif artışlar basit nedenlerle oluşabileceğinden normal kabul edilebilir. Ancak, CRP'nin ciddi şekilde yükseldiği veya CRP düzeylerinin yükselmeye devam ettiği durumlarda, gerektiği şekilde kök neden araştırılmalıdır. Spesifik bir test değildir ve vücudun herhangi bir yerindeki veya vücudun farklı bölgelerindeki iltihaplanma nedeniyle yükselebilir. CRP testi, teşhis ve tedavi edilen hastalıkları olan hastalarda tedavinin etkinliğini araştırmak için genellikle ilk tercihtir. Kan CRP düzeyi yüksek olan hastalarda inflamasyonun yerini ve nedenini araştırmak için daha ileri tanı yöntemleri kullanılmalı ve buna göre bir tedavi planı oluşturulmalıdır.C-reaktif protein vücuttaki iltihaplanmaya yanıt olarak karaciğer tarafından üretilir.Vücutta iltihabın varlığını araştırmak ve iltihaplanma derecesini belirlemek için kullanılabilecek bir kan parametresidir. Kandaki yüksek CRP seviyeleri, enfeksiyonlardan inflamatuar hastalıklara ve kansere kadar birçok hastalığın habercisi olabilir. Sağlıklı kişilerde kandaki CRP düzeyinin 0-0,5 mg/dl aralığında olması beklenir. Çok hassas CRP en ufak bir iltihaplanmada artabilir. Bu nedenle, CRP'deki artış genellikle önemli bir durumu belirtmek için 0,5 mg/dl'den sonra kabul edilir. Ancak bu değerler bir doktor tarafından hastanın yaşı, kilosu, cinsiyeti, sağlık durumu, kullandığı ilaçlar, hastalıkları ve daha birçok faktör dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Analiz sonuçları değerlendirilirken hekime hastanın kullandığı ilaçlar ve hastalığı hakkında detaylı bilgi verilmelidir.CRP testi, iltihabın yeri veya nedeni hakkında bilgi sağlamaz. Bu nedenle herhangi bir hastalıktan şüphelenilmesi durumunda destekleyici belirteç olarak genellikle doktor tarafından araştırılır. CRP testi açlık veya tokluktan etkilenmez ve açlık durumu ne olursa olsun günün her saatinde yapılabilir. Ancak genellikle oruç tutmayı gerektiren bazı farklı kan testleri ile birlikte yapıldığından aç karnına kan testi yaptırmakta fayda vardır.Yüksek CRP seviyeleri, bazı sağlık sorunlarının habercisi ve kardiyovasküler hastalık, yüksek tansiyon, kalp krizi, inme (inme), obezite gibi bazı önemli hastalıkların nedenlerinden biridir. Bu nedenle yüksek CRP'nin nedenini belirlemek için daha fazla araştırma yapılmalıdır. C-reaktif protein karaciğerde üretildiğinden, karaciğer hastalığı olan kişilerde protein üretiminde kesintiler olabilir. Ancak hamile kadınların CRP düzeylerinde hafif bir artış normal kabul edilebilir. Ancak gebelikte CRP'deki artış kesinlikle doktor kontrolü ve değerlendirmesini gerektirir. Şiddetli CRP seviyeleri, erken doğum veya düşük gibi riskleri de beraberinde getirebilir. Yüksek kolesterol, özellikle bireylerde kötü kolesterol olarak adlandırılan yüksek LDL, CRP düzeylerinin yükselmesine neden olabilir.Bu kişilerde vasküler yapısal problemler ve yüksek CRP seviyeleri kardiyovasküler hastalık, kalp krizi ve felç gibi komplikasyon riskini artırır. Bu nedenle CRP düzeylerinin yüksek olduğunu bilen kişilerin mutlaka bir doktora başvurmaları gerekmektedir.Yüksek CRP tek başına herhangi bir belirtiye neden olmaz. Ancak enfeksiyon hastalıkları, iltihabi hastalıklar, kanser, kalp-damar hastalıkları gibi sağlık sorunları nedeniyle hastalar çeşitli semptomlar yaşayabilir ve bu da CRP düzeylerinde artışa neden olabilir. Bu semptomlar, özellikle herhangi bir bulaşıcı hastalık varlığında, yüksek CRP seviyeleri ile şiddetlenebilir. Yüksek CRP'nin spesifik belirti ve semptomları yoktur. Ancak orta ve şiddetli enfeksiyonlar, kronik inflamasyon ve otoimmün hastalıkların kontrol altına alınamaması nedeniyle CRP yükseldiğinde ortaya çıkabilecek semptomlar şu şekilde sıralanabilir:Ateş yüksekliğiAğrıÇabuk yorulma ve halsizlikMide bulantısı ve kusmaİştahsızlık ve kilo kaybıÜşüme, titremeHazımsızlık, ishal veya bağırsak sorunlarıUyku bozukluklarıÖksürükVücutta iltihaplanmaya neden olan çeşitli hastalıklar yüksek CRP'ye neden olabilir. Yüksek CRP'nin en yaygın nedenleri şunlardır:Enfeksiyon hastalıklarıİnflamatuar bağırsak hastalıkları (Crohn's hastalığı, ülseratif kolit vb.)KOAH (kronik obstrüktif akciğer hastalığı)Zatürre (Pnömoni)TüberkülozMenenjitAilesel Akdeniz ateşi (FMF)Doku ve organ hasarlarıKanserlerTravma, yanık ve yaralanmalarRomatoid artrit ve diğer romatizmal hastalıklarKemik ve eklem iltihaplarıKalp krizi ve kardiyovasküler hastalıklarAkut pankreatitKawasaki hastalığıCRP yüksekliği tedavisi hastalar tarafından en sık sorulan sorulardan biridir. Yüksek CRP tedavisi, yüksek CRP tedavisi yerine bu proteinin kanda yüksek seviyelerine neden olan sağlık sorunu için tedavi gerektirir. Bu nedenle öncelikle bu artışın nedenini doğru tespit etmeliyiz. Hastalıkları teşhis etmek için ek kan testleri, idrar testleri, ultrason, manyetik rezonans, tıbbi görüntüleme testleri (örn. bilgisayarlı tomografi, endoskopi, biyopsi) gibi çeşitli yöntemler kullanılabilir. Vücudun herhangi bir yerinde iltihaplanma nedeniyle CRP yükselir. İnflamatuvar faktörlerin ortadan kaldırılması ile CRP 18-20 saat içinde normal seviyelere dönmeye başlayabilir. Bu, hastalığın varlığının teşhis edilmesine ve tedavinin etkisinin araştırılmasına yardımcı olur. Örneğin, bakteriyel enfeksiyonlar için antibiyotik tedavisinde, bakteriyel enfeksiyonlar CRP yüksekliğinin en yaygın nedenlerinden biridir ve tedaviden fayda düzeyini izlemek için düzenli CRP testleri kullanılabilir. Altta yatan hastalıkların tedavisine ek olarak, hastaların alabileceği koruyucu önlemler şunları içerir:Sağlıklı beslenmek,Gereksiz ilaç kullanımından kaçınmak,Fazla kilonun söz konusu olması halinde hekim ve diyetisyen kontrolünde sağlıklı şekilde kilo vermek,Düzenli olarak egzersiz yapmaya dikkat etmek,Probiyotik ve yüksek lif içeren besinleri yeteri kadar tüketmek,Yüksek kolesterol seviyelerine sahip kişiler için az yağlı ve kolesterol içeriği düşük bir beslenme planı uygulamak,Alkol ve sigara kullanımından kaçınmak,Rutin sağlık kontrollerini zamanında ve düzenli olarak yaptırmak sayılabilir.