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Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi

Ümit Kocasakal, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısına tepki gösterirken, Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerini hatırlatarak, "1915 ile de yüzleşilmeli, Canan Hanım'ı kıracak halleri yok" dedi.

Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
Ekleme: 15.11.2021 - 09:48 Güncelleme: 15.11.2021 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Ümit Kocasakal'dan Kılıçdaroğlu'na helalleşme tepkisi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından yayınladığı son "helalleşme" videosu CHP tabanında rahatsızlığa neden oldu.

Kılıçdaroğlu, tabanı kadar parti ile özdeşleşmiş, kongrelerde rakibi olmuş isimlerin de tepkisini çekti.

O isimlerden biri de eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal oldu.

Kocasakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla Kılıçdaroğlu'nu ve CHP yönetimini hedef aldı.

"LAFA GELİNCE ATATÜRK'ÜN PARTİSİ"
Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlatan Kocasakal, "Duydunuz mu? Kemal Bey helalleşme yolculuğuna çıkma kararı almış! Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi başarmak gerekiyormuş! Bu, iktidardan daha önemli bir vizyonmuş. Helalleşme adı altında kimi, kimleri katliamcı ilan ediyordu? Ama lafa gelince Atatürk'ün partisi, ama lafa gelince Atatürkçüsünüz değil mi?

"SEYİT RIZA'YI DA ONURSAL ÜYE YAPARSINIZ"
Anlaşılıyor ki af dilenip, helalleşilecek ve bu şekilde kapatılacak ilk yara 'Dersim katliamı' Seyit Rıza'yı da onursal üye yaparsınız artık!" ifadelerini kullandı.

"CANAN HANIMI KIRACAK HALİNİZ YOK"
Kocasakal, Türkiye'nin tek parti dönemine ait tartışmalı konularını da hatırlattığı paylaşımında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu da hedef aldı.

Kaftancıoğlu'nun geçmişte yaptığı sözde Ermeni soykırımı paylaşımlarını hatırlatarak, "Bu arada her ne kadar, maratonlarda tişörtlerde 1919, 1923 varsa da, Sayın Çelebi'nin dediği gibi zihinlerde 1915 var. O nedenle 1915 Ermeni soykırımı ile de 'yüzleşilmeli', helalleşilip kucaklaşılmalı. Herhalde 1919 Canan Hanım'ı kıracak halleri yok." dedi.

"PARTİMİN YARATTIĞI DERİN YARALAR"
Kılıçdaroğlu gündeme gelen ve tepkilere neden olan videosunda, "Geçmişin arabalarıyla hiçbir yere gidemeyeceğimizi artık biliyoruz. Onun için artık helalleşme zamanıdır. Benim liderliğini yaptığım partinin de geçmişte yarattığı derin yaralar vardır. Uzun süredir de önce bu yaraları yaratan o sistemi değiştirmekle uğraştım, şimdi ise dışarıya dönme zamanı. Ben bu yaraların kapanması için helallik isteme, helalleşme yolculuğuna çıkıyorum. ifadelerine yer vermişti.
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