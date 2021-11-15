Diş Taşı Nasıl Temizlenir? Diş Taşı Neden Olur? Diş Taşı Zararları



Diş Taşı Nedir?

Diş Taşı Neden Olur?



Diş Taşı Zararları



Diş Taşı Temizliği

Diş Taşı Temizliği Ne Sıklıkla Yapılır?



Diş Taşı Nasıl Önlenir?

Diş taşı çoğu kişide oluşan ve ağız sağlığını etkileyen problemler arasında yer alır. Diş taşı plakların dişlerin ön ve arka taraflarında birikerek toru oluşmasıyla ortaya çıkarvebu sebeple oldukça merak edilmektedir. Diş taşı diş çürüklerinden ve iltihaplanmalardan ortaya çıkabilir. Birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan bu rahatsız edici durum bazı yöntemlerle tedavi edilebilir.vesorularının cevaplarına haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.Diş taşı ağızda bakterilerin çoğalması sonucu plaklara yerleşerek tortu oluşturmasıdır.sorusu genellikle bu durumdan muzdarip kişiler tarafından merak edilmektedir. Diş taşı büyük zararlı etkilere sahip olmasa da bazı rahatsızlıklar ortaya çıkarabilir. Bu sebeple ağız ve diş sağlığı konusunda dikkatli olmak büyük önem taşır.Diş taşı dişlerde sürekli olarak ortaya çıkan rahatsız edici durumlardandır. Ağızdaki bakteriler plaklara yerleşerek tortu oluşmasına sebep olur.sorusu bu sebeple oldukça merak edilen sorular arasında yer alır. Diş taşı oluşumunu engellemek bazı durumlarda mümkün olabilir. Diş taşı, ağız ve diş sağlığı açısından büyük önem taşır. Bu sebeple gerekli önlemlerin alınıp , diş taşı temizliğinin yapılması gerekir.genellikle ağız ve diş sağlığında meydana gelen rahatsızlıklarla ortaya çıkar. Diş taşı kızararak daha da hassas bir hale gelir. Diş eti kanamaları da diş taşının verdiği zararlar arasında yer alır. Diş taşı, ağız kokusu oluşumuna sebep olan faktörlerin arasında bulunur. Diş taşları pürüzlüdür. Diş taşları bakteriler sebebiyle de ortaya çıktığı için diş eti enfeksiyonları da ortaya çıkabilir.Diş taşını oluşturan plaklar ortaya çıktığında diş ipi veya fırça yardımıyla temizlenebilir. Ancakkolaylıkla diş doktoru aracılığıyla yapılabilir. Bu noktada size düşen diş taşının tekrar oluşmasını engellemek olacaktır. Diş taşı temizliğinden sonra iki saat bir şey tüketmemek gereklidir. Diş temizliğini sağlamak için ağız hijyenine önem vermek gerekir.Diş taşı temizliğinin ne kadar sıklıkta yapılacağı kişiden kişiye göre değişiklik gösterir. Diş taşının oluşma süresi bu noktada büyük önem taşır. İlaçların yan etkilerinden dolayı da çok sık oluşabilir. Bu sebeple diş taşı temizliğinin 6 ayda bir yapılması uzmanlar tarafından önerilir.Diş taşı için günde iki kez dişleri fırçalamak büyük önem taşır.Diş taşının oluşumunu azaltacak yöntemlerden biri de diş ipi kullanımı ve ağız duşu kullanmak gereklidir. Her gün gargara yapmak da bu konuda büyük önem taşır. Ağız sağlığını korumak için gerekli olan bir diğer dikkat etmemiz gereken konu beslenmedir. Zararlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak bu noktada büyük önem taşır. Sigara ve alkol tüketimi de diş taşı oluşumunu büyük derecede etkileyecektir.