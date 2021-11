İYİ Parti'de istifa depremi!

İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Özhan Türemiş, yaptığı yazılı açıklamada, görev sürecinde emeği geçenlere teşekkür ederek, kendilerinden helallik istedi."İSTİFA KARARINI ÖZ İRADEMLE VERMİŞ BULUNMAKTAYIM"Son günlerde adli makamlarca da bilinen ve takibi yapılan bir komplonun kentte dedikodusunun yaşandığını belirten Türemiş, şunları kaydetti:"Bu süreçte Aksaray İYİ Parti il, ilçe teşkilatım ile bir toplantı yapıp yaşanan süreci partimizin tüm neferleri ile görüştüm ve yol arkadaşlarım şahsıma yapılan bu kumpası lanetleyip görevimde kalmam konusunda destek verdi. Bu süreçte üzerime atılmaya çalışılan iftira ve kumpasın arkasındaki gerçeği hepimiz ve adli makamların bilmesine rağmen, her zaman yanımda bulunan ve sonsuz destek veren genel başkanıma, aileme ama en önemlisi benim üzerimden her geçen gün büyüyen ve ülkemin tek kurtuluş çaresi olan partime zarar vermeye çalışanlara fırsat vermemek için il başkanlığı görevimden istifa etme kararını kendi öz irademle vermiş bulunmaktayım.Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Dışarıdan gelen her türlü kumpasa ve oyuna karşı dimdik ayakta ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Bu istifa bir pes ediş değil, önderlik ettiğimiz teşkilatımızın daha hevesle ve daha fazla çalışmasına vesile olmak için alınmış bir karar. Partimin bir neferi ve üyesi olarak gönül verdiğim kutlu davamızın ve genel başkanımızın hep yanında olmaya devam edeceğim."