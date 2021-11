Gut Hastalığı Nedir? Gut Hastalığı Belirtileri

Gut Hastalığı Nedir ve Neden Olur?





Gut hastalığı eklemlerimizde meydana gelen iltihaplanma sonucu oluşur. Eklemlerde oluşan sıcaklık, şişkinlik ve ağrı hayat kalitesiniz olumsuz etkileyereknedir gibi soruları aklımıza getirir. Genellikle ayak baş parmağında yanma olmasıyla fark edilmekte ve bacak, diz ve ayak gibi bölgeleri etkiler. Tek bir bölge sorunluyken birden vücudun bölgelerine dağılabilir ve birçok eklemde meydana gelebilir. Gut hastalığı atakları ilk dönemde sık sık gerçekleşmez. Nadir görüldüğü içinde çoğu kişi tarafından ihmal edilir. Gut hastalığını tespit edebilmek ve bir doktora danışabilmek içinvegibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.Gut hastalığı vücutta gerçekleşen fazla ürik asit miktarından dolayı ortaya çıkar. Ortaya çıkan bu ürik asit eklemlerde birikerek bölgeyi olumsuz etkiler. Aynı şekilde bu ürik asit böbreklerde de birikerek mide sorunlarına ve taş oluşumuna neden olabilir.Genellikle alkol ve et tüketimine bağlı olarak ortaya çıkmasıyla halk arasından zengin hastalığı olarak adlandırılır. Kronik hastalıklar, böbrek rahatsızlıkları, ilaç tedavileri ve genetik yatkınlık gut hastalığı nedenleri arasındadır.genelde gece ortaya çıkmaktadır. Bazen belirtiler kendilerini göstermez veya ataklar şeklinde meydana gelebilir. Bu rahatsızlık ilk olarak genellikle ayak baş parmaklarında oluşur. Bu şiddetli ağrı eğer böbrek sorunlarına bağlıysa taş oluşumu dolayısıyla bel ve karın bölgesinde de ortaya çıkabilir. Eklemlerde oluşan ürik asit şişme yaparak kızarıklık ve hareket sınırlanmasını da beraberinde getirir.Gut hastalığına iyi gelen bir tedavi sunabilmek için öncelikle bu hastalığın hangi sebepten kaynaklandığı bulunmalıdır. Öncelikle kan testi yapılarak kanınızdaki ürik asit miktarı gözlemlenmelidir. Ürik asit en fazla 7mg/dl olmalıdır.için ultrason ve röntgenlerden yardım alınmaktadır. Tespit edildikten sonra eklem bölgesinde biriken sıvının alınması gerekir. Yeni yeni ortaya çıkan gut hastalığı belirtileri için iltihap oluşmasını engelleyen ağrı kesici ilaçlar verilir. Daha sonralarında ise normal gut hastalığı ilaçları alınarak ürik asidi engellemek ve vücuttan atılmasına yardım etmek açısından fayda sağlanır.Gut hastalığından muzdarip kişiler tarafından oldukça merak edilen gut hastaları et yiyebilir mi sorusu oldukça merak edilir.Hastalığın tanısı kesin ve net bir şekilde konduğunda kişiye özel bir diyet listesi oluşturulur. Bu diyet listelerinde et tüketimi yasaklanmamaktadır. Sadece tüketimi kısıtlanır. İşkembe, sosis, salam, sucuk, küçük balıklar gibi besinlerin tüketilmemesi önerilir. Bunun yerine beyaz et veya az yağlı kuzu, dana eti tercih edilerek tavsiye edilen porsiyon miktarına göre tüketilmelidir.Tanı koyulduktan sonra yaşam kalitesini düşüren gut hastalığı ile mücadele etmek oldukça önemlidir. Doktor tarafından tavsiye edilen yöntemlerle ve dengeli beslenme şekilleriyle gut hastalığının belirtilerini azaltabilirsiniz.Günlük su tüketimi ürik asidin vücuttan atılması konusunda büyük önem taşır.Obezite sorununa sahip olan hastaların ise yavaş yavaş kilo vermesi gereklidir. Eğer kilo kaybı hızla düşerse vücutta ürik asit salınımı artabilir. Bira başta olmak üzere alkol tüketmek tamamen yasaklanır. Şekerli ve gazlı içeceklerden, bol tahıllı ekmeklerden uzak durmak gerekir. Yüksek dozda pürin içeren mantar, hamsi, ciğer ve mayalı olan yiyecekler tüketilmemelidir.Kuru fasulye, nohut ve benzeri gıdalar günde 6-7 kaşıktan daha çok yenilmemeli lifli ve yüksek c vitamini bulunduran meyveler tüketilmelidir. Suya elma sirkesi ekleyerek veya aç karnına maydanoz suyu içerek bu hastalığa karşı mücadele edebilirsiniz. Doktor tarafından verilen ilaçlar düzenli kullanılmalıdır. Aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ağrı kesicilerden uzak durulmalıdır.