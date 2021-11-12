Bacak Şişmesi Neden Olur? Bacak Şişmesi Nasıl Geçer?

Bacak Şişmesi Neden Olur?



Bacak Şişmesi İçin Hangi Bölüme Gidilmeli



Bacak Şişmesi Tedavisi





Bacak Şişmesi Nasıl Geçer?

Bacak şişmesi genellikle çoğu kişide ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Bacak şişmesi nedenleri altında birçok sebep bulunabilir. Bu yüzdenvesoruları oldukça merak dilen sorular arasında bulunuyor.vesorularına cevap alabilmek için haberin detaylarını inceleyebilirsiniz.Bacak şişmesi birçok sebebe bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bacak şişmesi genellikle gözle görülebilen şekilde ortaya çıkarak çoğu kişiyi endişelendirir. Bacak şişmesinin en yaygın nedeni ödemdir.sorusuna cevap olarak şu maddeler sıralanabilir;- Kalp yetmezliğine bağlı olarak oluşan rahatsızlıklar bacak şişmesinin en büyük sebepleri arasında yer almaktadır.- Bacak damarlarında oluşan kan pıhtısı yani tromboz, oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Akciğerlere sıçraması halinde hayati tehlike içerecek kadar ciddileşebilir. Bu sebeple bacak şişmesi tedavisi için geç kalınmaması gereklidir.- Varisler de bacağın şişmesine sebep olan faktörler arasında bulunmaktadır.- Böbrek hastalıkları da bu nedenler arasında yer almaktadır. Ayrıca bu rahatsızlıkla beraber mide bulantısı, yorgunluğu, nefes almakta zorlanma gibi problemler de görülebilir.- İlaçların yan etkileri de bacak şişmesi meydana getirebilir.- Hamilelik sürecinde vücutta meydana gelen değişimler sonucunda bacak şişliği ortaya çıkar. Baş ağrısı, görme bozuklukları, göz çevresinde oluşan şişlikler de bacak şişmesi ile beraber ortaya çıkabilir.- Eklem hastalıkları da bu rahatsızlığın ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır. İltihaplanma da bu rahatsızlıkla beraber görülebilir.- Yaralanmalar, kemik kırılmaları ve bazı tendon yırtılmaları sonucunda bacakta şişlik ortaya çıkabilir.- Enfeksiyonlar bacaklarda meydana gelen şişlik nedenleri arasında olabilir.Bacak şişmesi oluştuğunda genellikle nefes darlığı veya göğüs ağrısı da beraberinde hissedilen rahatsızlıklardansa hiç vakit kaybetmeden acile gitmeniz tavsiye edilmektedir. Bu belirtiler kalbinizde veya akciğerinizde ciddi bir sıkıntı olabileceğini gösterir.Bunun dışında bacak şişliği aniden ortaya çıkıyorsa yaralanma, kaza ve sakatlanma gibi durumlar sonucunda oluşmuş olabilir. Bacak şişliği genellikle birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabildiği için spesifik bir bölüm önerilemez. Bacak şişmesinin yanında herhangi bir belirti bulunmuyorsa genellikle aile hekimine başvurmak faydalı olacaktır.altta yatan nedene göre değişiklik göstermektedir. Bacak şişmesinin altında yatan sebebi tespit edebilmek için ne kadar süredir bu rahatsızlığın yaşandığına, şişmeyle beraber ortaya çıkan belirtilere, şişme sorunun daha da ilerlemesine neden olan faktörlere bakılarak uygun tedavi araştırılır. Kan testler, röntgen, ultrason ve benzeri aletlerle bacak şişmesi tedavisi yapılmaktadır. Bacak şişmesi kişinin günlük rutinleri sebebiyle oluşan bir durumsa genellikle basit bir tedavi uygulaması söz konusu olacaktır. Bazı ilaçlar da kronik rahatsızlıklara bağlı olarak gelişen bacak şişmesine çözüm sağlayacaktır.Bacak şişmesine önlem almak için evde uygulanacak bazı yöntemler de bulunabilir.Tuz tüketiminin azaltılması, yatarken ayakların nispeten daha yüksekte kalması, bacak şişmesine iyi gelecek çorapların tercih edilmesi, Uzun süre ayakta kalmamaya çalışması gereklidir. Uzun süre hareketsiz kalınması da bu durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu sebeple dengeli ve sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak oldukça faydalı olacaktır.