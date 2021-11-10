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Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? Bel İncelten Diyet Listesi

İncecik bir belin hayalini hangi kadın kurmaz ki? Kalın bel kilo alımı sırasında yaşanan ve incelmesi en zor olan bölgelerden biridir. Ancak iyi bir diyet ve egzersizle evde bel inceltilebilir. Peki Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? İşte Bel İncelten Diyet Listesi…

Ekleme: 10.11.2021 - 12:44 Güncelleme: 10.11.2021 - 12:58 / Editör: Ozge Selin
Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? Bel İncelten Diyet Listesi
Bel inceltme, her kadının istediği bir durumdur. Düz bir alt karına sahip olmak sadece güzellik için değil sağlık için de önemlidir. Özellikle kış aylarında beslenme düzeni değiştiği için bel ve çevresi hızlı bir şekilde yağlanır. Bununla birlikte, aşırı şeker alımı, zayıflamadan ziyade aşırı kiloya neden olabilir. Ayrıca yağ ve karbonhidrat alımı da bel bölgesinin hızla kalınlamasına yol açar. Peki Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? Evde bel inceltmek, diyet ve egzersizle mümkündür. Sizler için Bel İncelten Diyet Listesi hazırladık.

Bel Nasıl İnceltilir?


Bel ve çevresinin yağlanması birçok sağlık riskini beraberinde getirir. Bunların çoğu kronik sağlık sorunlarıdır. Belinde ve karnında çok fazla yağ bulunan kişilerde kalp hastalığı, tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, bunama ve bazı kanserler riski artar. Bu kişilerde solunum problemleri de vardır. Deri altındaki yağlardan ziyade karın kaslarının altında ve organların çevresinde bulunan yağlar sağlığımız için daha büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Bilimsel araştırmalar, aşırı kilolu olup olmadıklarına bakılmaksızın, bel çevresi ve çevre obezitesi olan kişilerin erken ölüm riskinin arttığını belirlemiştir. Yani normal kilolu fakat beli daha kalın olan kişilerde bu hastalıklara yakalanma riski daha yüksek olabilir ve fazla kilolu kişiler daha erken ölebilir.

Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? Bel İncelten Diyet Listesi

Özellikle menopoz sonrası östrojenin azalmasıyla birlikte kalçalarda yoğunlaşan yağlar bel ve çevresine aktarılacaktır. Bu nedenle menopozdan sonra bel ve çevresinde yağlanma riski daha fazladır. Bu genellikle 'menopoz kuşağı' olarak adlandırılır. Bu durum, yaşlanmanın sağlık riskleri ile birlikte gelişir ve kadınları hastalığa daha duyarlı hale getirir.

Bel Yağlarının Erimesi Neden Daha Zor?


Basit karbonhidratlardan zengin beslenme, kadınlık hormonlarındaki değişiklikler ve stres gibi faktörler doğrudan bel ve çevresinde yağlanmaya neden olabilir. Yağlanması vücudun diğer bölgelerine göre daha kolaydır ve bu bölgenin eritilmesi daha zordur. Yağlanmaya uygun olduğu için vücudun diğer bölgelerine göre daha az aktiviteye sahiptir ve yağ birikimine yatkındır.

Bel İncelten Diyet Listesi


Kahvaltı: 2 yumurta ile omlet, 1 dilim az yağlı peynir, 5 adet zeytin, 1 kase yeşil salata, 1 fincan şekersiz çay

Ara Öğün: 1 fincan yeşil çay, 6 adet çiğ fındık

Öğle Yemeği: 1 porsiyon ızgara et, tavuk ya da balık, 1 kase çoban salata, 1 bardak ayran

Ara Öğün: 4 adet çiğ ceviz, 2 adet gün kurusu

Akşam Yemeği: 1 kase çorba, 1 porsiyon ızgara et, tavuk ya da balıklı mevsim salatası, 1 şişe soda

Ara Öğün: 1 adet mevsim meyvesi

Bel Nasıl İnceltilir? Evde Bel İnceltme Nasıl Yapılır? Bel İncelten Diyet Listesi

Bel İncelten Egzersizler Nelerdir?


Bel inceltmek için yapılabilecek en iyi egzersiz yürüyüş ve yüzmedir. Çünkü ikisi de tüm bel ve karın kaslarını çalıştırır. Bu sayede bel bölgesinin hızlı bir şekilde incelmesine yardımcı olur. Yürüyüş, bisiklet sürme, yüzme ve koşu gibi aktiviteleri düzenli yaparak bel bölgenizi inceltebilirsiniz.

Evde bel inceltme için yapabileceğiniz diyet ve egzersizleri sizler için sıraladık. Bu önerileri dikkate alarak hızlı bir şekilde bel bölgenizi inceltebilirsiniz.

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