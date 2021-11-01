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G20 Liderler Zirvesi sona erdi!

G20 Dönem Başkanı İtalya Başbakanı Mario Draghi, G20 ülkeleri liderlerinin küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması hususunda çalışma sözü vermesinin, bir başarı olduğunu söyledi.

Ekleme: 1.11.2021 - 00:31 Güncelleme: 1.11.2021 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
G20 Liderler Zirvesi sona erdi!
G20 Liderler Zirvesi'ne başkent Roma'da ev sahipliği yapan Başbakan Draghi, bugünkü oturumları ve sonuç bildirisinin kabulüyle sona eren zirvenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Draghi, G20 Liderlerinin küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması için "çalışma" sözü vermesine ilişkin, "İklim konusunda, G20 ülkeleri ilk kez, acil orta vadeli eylemlerle aşırı ısınmayı 1,5 derecenin altında tutma hedefine ulaşmayı taahhüt ettiler. Bu anlaşmaya ulaşmak kolay olmadı. Bu bir başarıdır." dedi.

Sıfır emisyon için son tarih olarak konulan 2050'yi onaylamayan ülkelerin olmasına da değinen Draghi, "Tüm ülkelerin sıfır emisyon için 2050'yi onaylamasını beklerdik ama bence bu kademe kademe gerçekleşecek." diye konuştu.

Draghi, Paris İklim Anlaşması'ndan sonra Kovid-19 nedeniyle emisyonların arttığına dikkati çekerek "Bazı endişeler var ve şimdi verilen sözleri yerine getirerek güvenilirliğimizi göstermemiz gerekiyor. Söylediklerimizden dolayı değil yaptıklarımız için yargılanacağız." ifadelerini kullandı.

Bu zirveyle daha adil bir toparlanmanın temellerini attıklarını söyleyen Draghi, bu G20 Zirvesi'nin çok taraflılık bağlamında olağanüstü bir sonuç elde ettiğini söyledi.

Draghi, iklim, sağlık ve yoksulluk konusunda iş birliği olmadan hiçbir yere gidilemeyeceğini belirtti.

Aşılar konusunda bu yıl taahhütlerinin dünya nüfusunun yüzde 40'nı, 2022 ortasında kadar ise yüzde 70'ini aşılamak olduğunu belirten Draghi, bunun çok büyük bir hedef olduğunu ancak herkesin de bunu onayladığını kaydetti.

Draghi, kısa süre sonra başbakanlıktan ayrılacak Almanya Şansölyesi Angela Merkel'e de katıldığı son G20 olması dolayısıyla ve bugüne kadar "çok taraflılık" hususunda gösterdiği liderlikten ötürü teşekkür etti.

İtalya, zirvenin sona ermesiyle G20 Dönem Başkanlığını Endonezya'ya devretti.
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