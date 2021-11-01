Denizbank Çöktü Mü? Denizbank Neden Açılmıyor? Denizbank Ne Zaman Düzelecek?

Denizbank Çöktü Mü?



Denizbank Ne Zaman Düzelecek?



?' soruları, sosyal medyada yaşanan erişim problemi nedeniyle gündeme geldi. Denizbank'a giriş yapamayan kullanıcıların sorularına yanıt aramaya başladı. Kullanıcılar Denizbank'a hem giriş yapamadı hem de bankacılık işlemlerini gerçekleştiremedi. Peki? Yaşanan erişim problemi sebebiyle vatandaşlar Denizbank'ta yaşanan sorunun nedenini merak etmeye başladı.Denizbank'ın internet bankacılığı sistemi çöktü. Kullanıcılar bilgi alamadıkları için isyan etmeye başladı. Sosyal medya üzerinden itirazlarını dile getiren vatandaşlar para çekme dahil hiçbir işlem yapamadıklarını dile getird. Bankacılık sistemindeki sorunların temel nedeni henüz netlik kazanmasa da Twitter'da birçok şikayet ortaya çıktı. Konuyla ilgili yeni bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.Denizbank'ta yaşanan erişim problemi kullanıcıların isyan etmesine neden oldu. Ancak Denizbank tarafından çökmeye dair bir açıklama gelmedi. Vatandaşların meraklı soruları karşısında yetkililer bilgilendirme yapmadı.?' sorularının yanıtını sizler için bir araya getirdik. Denizbank konuya ilişkin bir açıklama yaptığında haberimiz güncellenecektir.