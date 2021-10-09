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Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) baraj altında kalıp tercih yapamayan adaylar için üniversite kapılarını açacak ikinci ek yerleştirme dönemi önümüzdeki hafta başlayacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı 140-150 aralığında olan adaylar önlisans ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) puanı 170-180 aralığında olan adaylar ise lisans tercihi yapabilecek.

Ekleme: 9.10.2021 - 10:11 Güncelleme: 9.10.2021 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Üniversiteli olmak için yeni fırsat: Önümüzdeki hafta başlıyor
Baraj altında kaldıkları için YKS'de tercih yapamayanlara üniversite kapılarını açacak ikinci ek yerleştirme döneminde, adaylar boş kalan toplam 224 bin kontenjan için tercih yapabilecek Adaylara 24 tercih hakkı tanınacak. Baraj altında kalan adaylara ÖSYM tarafından yerleştirme puanlarının olduğu yeni sonuç belgeleri gönderildi. Peki ikinci ek yerleştirmeler nasıl yapılacak? Üniversitelerde ne kadar boş kontenjan var? İşte tüm detaylar:

KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?: Merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

KİMLER TERCİH YAPAMAYACAK?: 2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.

ÜNİVERSİTELERDE KAÇ BOŞ KONTENJAN VAR?: Birinci ek yerleştirmenin ardından üniversitelerde 126 bin 354 lisans, 97 bin 677 önlisans olmak üzere toplam 224 bin 31 kontenjan boş kaldı.

İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE OKUL BİRİNCİLİĞİ KONTENJANI OLACAK MI?: Hayır. Sadece ilk yerleştirmede vardı.

TERCİHLER NEYE GÖRE YAPILACAK?: Adaylar bu kez başarı sıralamalarına göre değil, genel yerleştirmeden sonra oluşan taban puanlarına göre tercih yapacaklar. Her programın boş kontenjanı kadar yerleştirme yapılacak. Yerleştirme işleminde söz konusu bölümü tercih eden en yüksek puanlı adaya öncelik verilecek.

EN KÜÇÜK PUAN KOŞULU OLACAK MI?

Evet. Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecek.
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