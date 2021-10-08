Kılıçdaroğlu'ndan Sözcü ve Karar'a skandal röportaj: Ellerine silah almazlarsa...

emal Kılıçdaroğlu, Sözcü ve Karar Gazetesine verdiği mülakatta akıl almaz ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, ortada hiç bir şey yokken hayali bir gerilim ve çatışma senaryosu yazdı. Başta 15 Temmuz olmak üzere, Gezi olayları ve 6-7 Ekim olaylarında, vandalların sokakları yağmalayıp masum kişilerin canına kastettiği o zor günlerde, masum vatandaştan yana olmak yerine katillerden yana olmayı seçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için '2023 seçimleri öncesi sokaklara silahlı kişileri salarak bazı kişileri öldürtebilir' suçlamasında bulundu.



İşte Kılıçdaroğlu'nun Sözcü ve Karar Gazetesi'ne verdiği o skandal mülakat:



'Gerilimi tırmandırarak seçime gitmek isterler'



Ülkemizde gerilim konusunda büyük endişeler duyduğunu, Erdoğan'ın gerilim doruk noktasına çıkardıktan sonra seçime gitmek istediğini, böylece geniş kitlelerin var olan yönetim etrafında konuşlanmasını sağlayacağını öne süren Kılıçdaroğlu şu iafadeleri kullandı: “Biz ise eğer mantıklı davranırsak, bu gerilimden olabildiğince uzak durmamız lazım. Ben bütün milletvekili arkadaşlarıma, il başkanlarına sakin olmalarını, sokağa inmemelerini söylüyorum. Benim gördüğüm kadarıyla ittifakı oluşturan diğer partilerin liderleri de istemiyor. Bunu kendi aramızda da ifade ediyoruz. Gerilimden kaçınmak lazım. Karşı taraf gerilimi tırmandıracaktır.







SİYASİ CİNAYET SENARYOSU YAZDI



Kılıçdaroğlu, 'Çok daha sert bir ortamda siyaset yapmayı nasıl sağlayabiliriz, onun arayışına girecektir ama ben şundan eminim eğer iş belli grupların ellerine silah alıp, belli kişileri öldürme yoluna gitmezlerse, bir gerilim olmaz. Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Böyle kaygılarım var. Erdoğan'ın bizzat kendi ifadeleridir. ‘Dur bakalım daha başınıza neler gelecek' dedi. Bunu sıradan bir insan söylemiyor. Yani ben söylesem diyecekler muhalefet söyledi. Bir başka siyasi parti söylese, deriz ki o siyasi parti. Bir sivil toplum örgütü onu da der ama ülkeyi yöneten ve devletin bütün güçleri elinde olan bir insan bunu söylüyorsa, çok tehlikeli bir cümle. Yani ben önümüzdeki süreçte ‘Durun bakalım, daha ben başınıza neler getireceğim, daha siz işin, yolun başındasınız' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Erdoğan iktidardan gitmemek için her yolu deneyecektir. İşin Türkçesi bu. Gitmemek için her yolu deneyecektir. Çünkü iktidardan gitmenin kendisi için maliyetinin ne kadar ağır olduğunu görüyor.”







GEZİ'DEKİ GENÇLERİ 'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM' DEMİŞTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Gezi eylemini bir baskının ortaya çıkardığı bir aydınlanma hareketi olarak görmemiz gerekiyor. Oradaki gençleri alınlarından öpüyorum' demişti.



15 TEMMUZ'DA DARBECİLERİN ÖNÜNDEN ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEÇİP GİTMİŞTİ



Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Atatürk Havalimanı'nda bulunan darbecilere ait tankların arasından geçmiş ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmişti.







6-7 EKİM OLAYLARININ AZMETTİRİCİSİ İÇİN SIK SIK ÇAĞRI YAPIYOR



HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere HDP'li yöneticilerin çağrıları sonrası yaşanan acı olaylar nedeni ile tutuklanan HDP'lilerin tutuklu bulunmalarını eleştirip serbest kalmaları için çağrıda bulunuyor.