Eski başbakan Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109'a karşı 191 oyla kabul edilen "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etti.





Fransa'nın bu anlaşmayla Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik garantör olduğunu söyleyen Miçotakis, "Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü ve

yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak" diyerek Paris'in nükleer silah sahibi olduğuna işaret etti.



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Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında "Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin

askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan'ın

Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren 'casus belli' kararını almıştı.



MÜTTEFİKE KARŞI



Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini

kulllandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin,

silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.



FRANSA NÜKLEER GÜÇ



Miçotakis, "eşi benzeri görülmemiş", "büyük başarı" ve "1974'ten beri uğraşıyorduk, sonunda başardık" dediği Fransa ile anlaşma için şunları

söyledi:



- Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı, sadece kara değil, deniz ve

havayı da kapsıyor.

- Saldırı halinde, yeri ve nedeninden bağımsız olarak, Fransa'dan askeri katkı

öngörüyor.