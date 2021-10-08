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Eski başbakan Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!

Eski başbakan Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!

Doğu Akdeniz'de sürekli tahriklerde bulunan Yunanistan'da Miçotakis'in hamlelerini eski başbakan Çipras eleştirdi. "Türkiye ile silahlanma yarışından vazgeç" diyen Çipras, Türkiye'nin gayrisafi milli hasılasının (GSMH) Yunanistan'ın 4 katı olduğunu söyleyen Çipras, "Neyi kıyaslıyoruz?" diye sordu.

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:42
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 11:45
Eski başbakan Çipras'tan Miçotakis'e Türkiye dersi: Neyi kıyaslıyoruz? Bizim tam 4 katımız! Türkiye ile yarışmaktan vazgeç!

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransa ile imzalanan ve 300 üyeli Yunan parlamentosunda 109'a karşı 191 oyla kabul edilen "Savunma ve Güvenlik için Stratejik Ortaklık" anlaşmasının, ismen belirtmese de Türkiye'ye yönelik olduğunu itiraf etti.


Fransa'nın bu anlaşmayla Yunanistan'ın toprak bütünlüğüne yönelik garantör olduğunu söyleyen Miçotakis, "Avrupa Birliği'nin en büyük askeri gücü ve
yegâne nükleer gücü, saldırıya uğrarsak safımızda yer alacak" diyerek Paris'in nükleer silah sahibi olduğuna işaret etti.

DOLAYLI İTİRAF

Miçotakis, dün parlamentoda düzenlenen genel kurul toplantısında "Anlaşmada, iki ülkeden herhangi birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin
askeri katkıda bulunmasını öngörüyor. Hepimiz, kimin kimi 'casus belli' (savaş nedeni) ile tehdit ettiğini biliyoruz" dedi. 1995 yılında TBMM, Yunanistan'ın
Ege'de karasularını genişletmesi halinde, hükümete askeri tedbir alma dahil yetki veren 'casus belli' kararını almıştı.

MÜTTEFİKE KARŞI

Konuşmasının bir diğer bölümünde de "Anlaşma, maalesef müttefik olduğumuz ülkelerden gelen tehditlere karşı bir koruma kalkanıdır" ifadesini
kulllandı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Miçotakis, anlaşmaya 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan SYRIZA milletvekillerine seslenerek "Türkiye'nin,
silahsızlandırmıyoruz diye Doğu Ege adalarının egemenliğinden şüphe ettiği bir sırada, gelin bu kararınızdan vazgeçin" şeklinde konuştu.

FRANSA NÜKLEER GÜÇ

Miçotakis, "eşi benzeri görülmemiş", "büyük başarı" ve "1974'ten beri uğraşıyorduk, sonunda başardık" dediği Fransa ile anlaşma için şunları
söyledi:

- Anlaşmada belirtilen egemenlik bölgesi kavramı, sadece kara değil, deniz ve
havayı da kapsıyor.
- Saldırı halinde, yeri ve nedeninden bağımsız olarak, Fransa'dan askeri katkı
öngörüyor.


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