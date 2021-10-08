Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları, özellikle kış aylarında tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gelen zamların ardından doğalgaz faturaları kış aylarında çoğu vatandaşın belini büküyor. Bu nedenle doğalgaz faturasını düşürmenin yolları büyük önem taşıyor. Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesinin altında ev sisteminden alınmayan önlemlere kadar pek çok sebep yatabiliyor. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla vatandaşlar “Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?” sorusuna yanıt arıyor. Ancak en çok bilinen kombiyi evde yokken kapatmak aslında pek tasarruf sağlamıyor. Alacağınız birkaç önlem sayesinde doğalgaz faturalarını düşürebilirsiniz. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları…





Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür?

Doğalgaz Tasarrufu İçin Profesyonel Öneriler



İç mekan termostatı, termal verimliliği önemli ölçüde etkiler. Oda termostatı, istenilen sıcaklığın sabitlenmesini ve kazanın gereksiz çalışmasını engeller. Sonuç olarak faturada %6'lık bir tasarruf söz konusudur.Perde petekleri engellememelidir. Ayrıca peteğin önüne koltuk, masa veya çiçek konulmamalıdır. Açık ön ucu olan bir petek odayı daha hızlı ısıtır.Kombi geceleri kapatılmak yerine daha düşük bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Elektrikten tasarruf etmek için geceleri ışıkları kapatmamız dışında, ertesi gün ısıtmak daha fazla enerji tüketecektir. Geceleri daha düşük bir sıcaklıkta tutulmalıdır.Öte yandan kombinin sıcaklığı, normal yaşam standartlarında 22 derece, geceleri ise 17-18 derece arasında tutulmalıdır.2018 yılında Türkiye yoğuşmalı kombiye geçti. Geleneksel kombilerden yoğuşmalı kombilere geçişle birlikte Türkiye'de daha ekonomik bir sisteme aşinayız. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı bacadaki gizli ısıyı emerek katma değeri arttırmasıdır. Çevre dostu ve ekonomiktir.Radyatör tarafından üretilen ısı, arkadaki duvarı ısıtır ve ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına bir ısı kalkanı yerleştirilir. Yalıtımsız evlerde, kayıpların yaklaşık %20'si tek camlı pencerelerden kaynaklanır ve çift cam, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.Kazan iyi olmalı ve doğru şekilde kurulması çok önemlidir. Enerji israfını önlemek için özen gösterilmelidir. Peteğin eşit şekilde ısıtılması sağlanmalıdır. Bazı odalar ısıtılıyor, bazıları ısıtılmıyorsa petekte sorun vardır. Tesisat borusu çok bükülse bile enerji kaybı olacaktır. Montaj sırasında düz borular kullanmaya çalışın. Kombi seçimi ve petek sayısı evin büyüklüğüne göre seçilmelidir.Kapı ve pencere çerçevelerinin etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kışın, odada çamaşır kurutmamaya çalışın. Kombilerin üzerine kesinlikle çamaşır asmayın.Güneşe maruz kalan pencerelerin perdelerini açarak güneş ışınlarından daha fazla faydalanın ve güneş battıktan sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önleyebilir. Radyatörün ısı akışını engelleyecek uzun perdeler kullanmayınız.Çatıyı en az 10 cm kalınlığında uygun bir yalıtım malzemesi ile yalıtın. Bu işlemin maliyeti en fazla iki yıl içinde geri ödenecek ve tasarruf edilen yakıtı siz sağlamış olacaksınız.Bir mühendisin bilgisine başvurarak duvarınıza bir kılıf ekleyin. Maliyeti 2 ila 5 yıl içinde geri kazanabilirsiniz.Kombi satın alırken eve uygun bir conta veya baca kombinasyonu satın alın. Çalışan cihazı kontrol edin.Pencerelerde çift camlı veya çift camlı pencereler kullanın. 5 yıl sonra müdürünüzü geri alabilirsiniz.Yoğuşmalı kazan tercih edilir. Satış sonrası hizmet ile TSE ve CE belgelerini arayın ve farklı markaları karşılaştırdığınızdan emin olun.Oturma odası sıcaklığının 22 santigrat derece ve yatak odası sıcaklığının 20 santigrat derece olması önerilir, ancak oda sıcaklığının 1 santigrat derece düşürülmesi gerekir. Oturma odasında 21 santigrat derece ve yatak odasında 19 santigrat dereceyi seçerseniz toplam yakıt tüketiminiz %7 oranında azalacaktır.Masa, sandalye ve yataklar odanın dış duvarlarından uzak tutulmalıdır.Isıtma sırasında oturma odası nemlendirilmelidir. Çünkü nem sizi daha sıcak hissettirir. Ayrıca üst solunum yollarının ısı nedeniyle kurumasını engeller.nı sizler için bir araya getirdik. Haberimizi detaylı okuyarak siz de doğalgaz faturasından tasarruf edebilirsiniz.