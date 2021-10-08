USD (Alış - Satış) : 8,86 - 8,88 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Yaşam
Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları, özellikle gelen zamlar sonrası vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Düşük doğalgaz faturası için bazı önlemlerin alınması gerekiyor. Peki Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları Nelerdir? İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları…

Ekleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 13:52
Güncelleme Tarihi: 8 Ekim 2021 Cuma 13:57
Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür? Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları Nelerdir?

Doğalgaz faturasını düşürmenin yolları, özellikle kış aylarında tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gelen zamların ardından doğalgaz faturaları kış aylarında çoğu vatandaşın belini büküyor. Bu nedenle doğalgaz faturasını düşürmenin yolları büyük önem taşıyor. Doğalgaz faturalarının yüksek gelmesinin altında ev sisteminden alınmayan önlemlere kadar pek çok sebep yatabiliyor. Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla vatandaşlar “Doğalgaz faturası nasıl düşürülür?” sorusuna yanıt arıyor. Ancak en çok bilinen kombiyi evde yokken kapatmak aslında pek tasarruf sağlamıyor. Alacağınız birkaç önlem sayesinde doğalgaz faturalarını düşürebilirsiniz. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları

Doğalgaz Faturası Nasıl Düşürülür?


Termostat Kullanmaya Başlayın

İç mekan termostatı, termal verimliliği önemli ölçüde etkiler. Oda termostatı, istenilen sıcaklığın sabitlenmesini ve kazanın gereksiz çalışmasını engeller. Sonuç olarak faturada %6'lık bir tasarruf söz konusudur.

Peteklerin Konumuna Önem Verin

Perde petekleri engellememelidir. Ayrıca peteğin önüne koltuk, masa veya çiçek konulmamalıdır. Açık ön ucu olan bir petek odayı daha hızlı ısıtır.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları

Kombiyi Sürekli Açıp Kapatmayın

Kombi geceleri kapatılmak yerine daha düşük bir sıcaklıkta tutulmalıdır. Elektrikten tasarruf etmek için geceleri ışıkları kapatmamız dışında, ertesi gün ısıtmak daha fazla enerji tüketecektir. Geceleri daha düşük bir sıcaklıkta tutulmalıdır.

Kombiler Gündüz 22, Gece ise 17 Derece Olmalı

Öte yandan kombinin sıcaklığı, normal yaşam standartlarında 22 derece, geceleri ise 17-18 derece arasında tutulmalıdır.

Yoğuşmalı Kombiler Daha Fazla Tasarruf Sağlar

2018 yılında Türkiye yoğuşmalı kombiye geçti. Geleneksel kombilerden yoğuşmalı kombilere geçişle birlikte Türkiye'de daha ekonomik bir sisteme aşinayız. Eski klasik kombiye göre en büyük avantajı bacadaki gizli ısıyı emerek katma değeri arttırmasıdır. Çevre dostu ve ekonomiktir.

Isı Yalıtımı ve Levhaları Kullanın

Radyatör tarafından üretilen ısı, arkadaki duvarı ısıtır ve ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına bir ısı kalkanı yerleştirilir. Yalıtımsız evlerde, kayıpların yaklaşık %20'si tek camlı pencerelerden kaynaklanır ve çift cam, ısı kaybını önemli ölçüde azaltır.

Kombi Tesisatına Önem Verin

Kazan iyi olmalı ve doğru şekilde kurulması çok önemlidir. Enerji israfını önlemek için özen gösterilmelidir. Peteğin eşit şekilde ısıtılması sağlanmalıdır. Bazı odalar ısıtılıyor, bazıları ısıtılmıyorsa petekte sorun vardır. Tesisat borusu çok bükülse bile enerji kaybı olacaktır. Montaj sırasında düz borular kullanmaya çalışın. Kombi seçimi ve petek sayısı evin büyüklüğüne göre seçilmelidir.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları

Peteklerin Üzerine Çamaşır Asmayın

Kapı ve pencere çerçevelerinin etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntısını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kışın, odada çamaşır kurutmamaya çalışın. Kombilerin üzerine kesinlikle çamaşır asmayın.

Güneş Işınlarından Yararlanın

Güneşe maruz kalan pencerelerin perdelerini açarak güneş ışınlarından daha fazla faydalanın ve güneş battıktan sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önleyebilir. Radyatörün ısı akışını engelleyecek uzun perdeler kullanmayınız.

Doğalgaz Tasarrufu İçin Profesyonel Öneriler


Çatıyı en az 10 cm kalınlığında uygun bir yalıtım malzemesi ile yalıtın. Bu işlemin maliyeti en fazla iki yıl içinde geri ödenecek ve tasarruf edilen yakıtı siz sağlamış olacaksınız.

Bir mühendisin bilgisine başvurarak duvarınıza bir kılıf ekleyin. Maliyeti 2 ila 5 yıl içinde geri kazanabilirsiniz.

Kombi satın alırken eve uygun bir conta veya baca kombinasyonu satın alın. Çalışan cihazı kontrol edin.

Pencerelerde çift camlı veya çift camlı pencereler kullanın. 5 yıl sonra müdürünüzü geri alabilirsiniz.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin Yolları

Yoğuşmalı kazan tercih edilir. Satış sonrası hizmet ile TSE ve CE belgelerini arayın ve farklı markaları karşılaştırdığınızdan emin olun.

Oturma odası sıcaklığının 22 santigrat derece ve yatak odası sıcaklığının 20 santigrat derece olması önerilir, ancak oda sıcaklığının 1 santigrat derece düşürülmesi gerekir. Oturma odasında 21 santigrat derece ve yatak odasında 19 santigrat dereceyi seçerseniz toplam yakıt tüketiminiz %7 oranında azalacaktır.

Masa, sandalye ve yataklar odanın dış duvarlarından uzak tutulmalıdır.

Isıtma sırasında oturma odası nemlendirilmelidir. Çünkü nem sizi daha sıcak hissettirir. Ayrıca üst solunum yollarının ısı nedeniyle kurumasını engeller.

Doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını sizler için bir araya getirdik. Haberimizi detaylı okuyarak siz de doğalgaz faturasından tasarruf edebilirsiniz.

Doğalgaz Faturasını Düşürmenin YollarıDoğalgaz Faturası Nasıl DüşürülürDoğalgaz Faturası Düşürme


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı