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Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estirmişlerdi... 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estirmişlerdi... 2 kişi tutuklandı

Boğaziçi Üniversitesi rektörünün makam aracının üzerine çıkarak slogan atan öğrencilerin ifadeleri alındı. Tutuklamaya sevk edilen 3 öğrenciden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:48
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 00:57
Boğaziçi Üniversitesi'nde terör estirmişlerdi... 2 kişi tutuklandı

Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik grup, sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde 10 kişiden 3'ü emniyetten serbest bırakılırken, 7 kişi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

İfadesi alınan 7 öğrenciden 3'ü tutuklamaya, 4'ü ise adli kontrol altına alınması istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Tutuklamaya sevk edilen üç öğrenciden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken beş öğrenci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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