TÜGVA Adalar için 'Mahkeme kararı var' demişlerdi! Canan Kaftancıoğlu ve Nevşin Mengü çuvalladı

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıtaları Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) Adalar temsilciliğini hukuksuz bir şekilde işgal ederek vakfa ait eşyaları dışarı çıkarmaya çalıştıkları ortaya çıkmıştı. Hatta zabıtaların vakfın temsilciliğine yaptığı baskın esnasında Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bir polisinin yaralandığı öğrenilmişti.



HUKUKSUZLUK ENGELLENDİ



İBB ve CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın bu hukuksuz tavrı sonrasında 10 yıllık kira sözleşmesi olan TÜGVA Adalar Şubesi tekrar TÜGVA'ya teslim edildi. TÜGVA resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Polisi ve yasaları, İlçe Temsilciliğimizi, zorbaların elinden alıp, gençlerimize teslim etti. Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye'nin Gençlerinin Vakfı'dır' ifadelerini kullandı.



'TÜGVA ADALAR TÜM İSTANBUL GENÇLERİNE AÇIK'



TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu ise resmi Twitter hesabından bir video yayınlayarak şunları söyledi: 'Şu anda İstanbul'da vapurdayız. Türkiye Gençlik Vakfı Adalar gençlik merkezimizi ziyarete gidiyoruz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Adalar Gençlik Merkezi'miz başta Adalar gençliği olmak üzere tüm İstanbul gençliğine hizmet etmeye devam edecektir. Kapımız 7/24 tüm İstanbul gençliğine açıktır. Mücadelemiz yarınlarımız gençlerimiz içindir teşekkür ediyorum.'



KAFTANCIOĞLU'NDAN MAHKEME KARARI VAR YALANI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise işgal girişimi bittikten sonra TÜGVA'nın Büyükada İskelesi'nin üst katındaki kiralık yeri için mahkemenin tahliye kararı olduğunu belirterek bir algı çalışmasına girişti. Kaftancıoğlu'nun bu açıklaması sonrası kimi CHP'li isimler de bu yalanı sosyal medyadan yaymaya çalıştı. Hatta tahliye kararı olmamasına rağmen tespit talebi ve mahkemenin bu talep üzerine cevabı dolaşıma sokuldu.





ŞANLAN: 'KAFTANCIOĞLU'NUN ONURU VARSA TAHLİYE KARARINI ORTAYA KOYSUN!'



TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan, Kaftancıoğlu'nun TÜGCA Adalar Şubesi için 'mahkemenin tahliye kararı var' yalanına tepki gösterdi. Şanlan Kaftancıoğlu'nu yalanlayarak sosyal medyada dolaşıma sokulan ve tahliye kararı olarak sunulan belgenin ne olduğunu da açıkladı. Şanlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'TÜGVA Adalar İlçe Gençlik Merkezi ile alakalı mahkemenin bir tahliye kararı yoktur. CHP'li gazetecilerin dolaşıma soktuğu şey tespit talebi ve mahkemenin bu talep üzerine cevabıdır. Canan Kaftancıoğlu'nun onuru varsa tahliye kararını ortaya koysun, gençlere saldırmayı bıraksın!' ifadelerini kullandı.



NEVŞİN MENGÜ DE 'TAHLİYE KARARI' DİYE BELGE PAYLAŞTI, YALAN ÇIKTI



Gazeteci Nevşin Mengü de sosyal medya hesabından TÜGVA Adalar Şubesi'nin mahkemece tahliye kararı varmış gibi bir algı yaparak tahliye kararı olmadığı halde mahkeme tahliye kararı vermiş gibi bir belgeyi sosyal medyadan paylaştı. TÜGVA İstanbul İl Temsilcisi Dr. Emrullah Şanlan bu noktaya da paylaşımında dikkat çekerek, 'CHP'li gazetecilerin dolaşıma soktuğu şey tespit talebi ve mahkemenin bu talep üzerine cevabıdır' dedi. Şahlan mahkemenin tahliye kararı olmadığını açıkladı.



