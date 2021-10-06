İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesaj ve sözler çok fazla araştırılıyor. İstanbul’un 6 Ekim 1923 tarihinde işgalden kurtulmasının ardından her yıl 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başladı. Vatandaşlar bu günü kutlamak için 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajları araştırmaya başladı. İşte En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…
6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşunun 98. Yıldönümünü kutluyoruz. Lozan Barış Antlaşmasının ardından 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'un Kurtuluşu ilan edilmişti. Bunun üzerine her yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başladı. Sosyal medyada 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ve resimler paylaşılmaya başladı. Kullanıcıların çoğu İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini araştırıyor. Günün anlam ve önemine yakışır mesajlar paylaşmak isteyenler için en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resimleri ve sözleri…