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İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesaj ve sözler çok fazla araştırılıyor. İstanbul’un 6 Ekim 1923 tarihinde işgalden kurtulmasının ardından her yıl 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başladı. Vatandaşlar bu günü kutlamak için 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili sözler ve mesajları araştırmaya başladı. İşte En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:11
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 09:13
İstanbul’un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! En güzel 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları…

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşunun 98. Yıldönümünü kutluyoruz. Lozan Barış Antlaşmasının ardından 6 Ekim 1923 tarihinde İstanbul'un Kurtuluşu ilan edilmişti. Bunun üzerine her yıl 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olarak kutlanmaya başladı. Sosyal medyada 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler ve resimler paylaşılmaya başladı. Kullanıcıların çoğu İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini araştırıyor. Günün anlam ve önemine yakışır mesajlar paylaşmak isteyenler için en güzel 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu resimleri ve sözleri

İstanbul'un Kurtuluşu ile İlgili Mesajlar

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

İstanbul'un Kurtuluşu'nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

Dünyaya son kez bakacaksın deseler, bu bakışı İstanbul'un Çamlıca'sından isterim. (Lamartine) Son nefeste bile gözlerin güzelliğini aradığı şehir olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul'umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri

İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!
İstanbul iki deniz arasında bir inci parçasıdır. (Nedim) Bu inci parçası olan İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu kutlu olsun!

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