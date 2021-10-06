Koronavirüs aşısı olanlar vatandaşlar aşı kartlarını alarak istenilen yerlere sunabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişime açılan aşı kartlarıyla ilgili pek çok bilgi merak ediliyor. Peki aşı kartı nedir? Aşı Kartı nasıl alınır? Aşı kartı oluşturma nasıl yapılır? İşte yanıtı…
Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda aşı kartı uygulaması hizmete sunulmuştu. Aşı Kartına dair birçok bilgi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. “Aşı kartı nedir? Aşı kartı nasıl alınır?” gibi sorular gündeme geldi. Vatandaşlar HES uygulamasından ya da E-Nabız üzerinden aşı kartı alabilir. Aşı Kartında ne zaman aşı olduğunuz, kaç doz aşı olduğunuz ve hangi aşıyı olduğunuza dair bilgiler yer alır. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur?