USD (Alış - Satış) : 8,91 - 8,92 EURO (Alış - Satış) : 10,29 - 10,31
Ana Sayfa.
Sağlık
Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Oluşturma Nasıl Yapılır?

Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Oluşturma Nasıl Yapılır?

Koronavirüs aşısı olanlar vatandaşlar aşı kartlarını alarak istenilen yerlere sunabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişime açılan aşı kartlarıyla ilgili pek çok bilgi merak ediliyor. Peki aşı kartı nedir? Aşı Kartı nasıl alınır? Aşı kartı oluşturma nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:54
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 16:56
Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Oluşturma Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda aşı kartı uygulaması hizmete sunulmuştu. Aşı Kartına dair birçok bilgi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. “Aşı kartı nedir? Aşı kartı nasıl alınır?” gibi sorular gündeme geldi. Vatandaşlar HES uygulamasından ya da E-Nabız üzerinden aşı kartı alabilir. Aşı Kartında ne zaman aşı olduğunuz, kaç doz aşı olduğunuz ve hangi aşıyı olduğunuza dair bilgiler yer alır. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur?

Aşı Kartı Nasıl Alınır?

Aşı Kartı Nasıl Alınır?


Aşı kartı almak için öncelikle telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmelisiniz.
Daha sonra HES uygulamasına girin ve Covid-19 Aşı Bilgilerim kutucuğuna basın.
Aşı kartı butonuna tıklayarak aşı kartınızı oluşturabilirsiniz.
Aşı kartınızı oluşturduktan sonra sağ üst köşede yer alan PDF butonuna tıklamanız, aşı kartınızı görmenizi sağlayacaktır. Buradan aşı kartının çıktısını alabilirsiniz.

Aşı Kartı Nasıl Alınır?

E-Nabız’dan Aşı Kartı Nasıl Alınır?


2 Doz aşısını olan vatandaşlar E-Nabız üzerinden aşı kartlarını alabilir.
E-Nabız üzerinden “Covid-19 Aşı Durumu” menüsüne tıklayın ve ardından “Aşı Kartı” bölümüne girin.
Bu bölümden aşı kartını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve indirebilirsiniz.

Aşı Kartı nasıl alınır?” ve “Aşı kartı nasıl oluşturulur?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.

Aşı Kartı Nasıl OluşturulurAşı Kartı Nasıl AlınırAşı Kartı Nasıl Alınır


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı