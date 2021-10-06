Aşı Kartı Nasıl Alınır? Aşı Kartı Oluşturma Nasıl Yapılır?

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz aylarda aşı kartı uygulaması hizmete sunulmuştu. Aşı Kartına dair birçok bilgi vatandaşlar tarafından merak edilmeye başladı. “Aşı kartı nedir? Aşı kartı nasıl alınır?” gibi sorular gündeme geldi. Vatandaşlar HES uygulamasından ya da E-Nabız üzerinden aşı kartı alabilir. Aşı Kartında ne zaman aşı olduğunuz, kaç doz aşı olduğunuz ve hangi aşıyı olduğunuza dair bilgiler yer alır. Peki aşı kartı nasıl oluşturulur?









Aşı Kartı Nasıl Alınır?



E-Nabız’dan Aşı Kartı Nasıl Alınır?



Aşı kartı almak için öncelikle telefonunuza Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmelisiniz.Daha sonra HES uygulamasına girin ve Covid-19 Aşı Bilgilerim kutucuğuna basın.Aşı kartı butonuna tıklayarak aşı kartınızı oluşturabilirsiniz.Aşı kartınızı oluşturduktan sonra sağ üst köşede yer alan PDF butonuna tıklamanız, aşı kartınızı görmenizi sağlayacaktır. Buradan aşı kartının çıktısını alabilirsiniz.2 Doz aşısını olan vatandaşlar E-Nabız üzerinden aşı kartlarını alabilir.E-Nabız üzerinden “Covid-19 Aşı Durumu” menüsüne tıklayın ve ardından “Aşı Kartı” bölümüne girin.Bu bölümden aşı kartını hızlı bir şekilde oluşturabilir ve indirebilirsiniz.?” ve “?” sorularının yanıtı alınan son bilgilere göre bu şekilde düzenlenmiştir.