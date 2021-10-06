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Apple müşterilerine 95 milyon dolar ödeme yapacak

Apple müşterilerine 95 milyon dolar ödeme yapacak

Apple arızalı cihazlar için AppleCare programları kapsamında yeni yerine yenilenmiş cihaz verdiği müşterilerine toplam 95 milyon dolarlık ödeme yapacak.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:24
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 13:26
Apple müşterilerine 95 milyon dolar ödeme yapacak

Apple, AppleCare kapsamında cihazlarının değiştirilmesi gereken müşterilerine yeni cihaz yerine yenilenmiş cihaz verdiği için müşterilere toplamda 95 milyon dolar geri ödemeyi kabul etti.

Birleşik Devletler müşteri hizmetleri onarım anlaşmasına göre şirketler, bir müşterinin ürününe hizmet sunarken yeni veya performans ve dayanıklılık bakımından yeniyle eş değer olmak şartıyla yenilenmiş parçalar kullanabiliyor.

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Bu durumda Apple herhangi bir yanlış adım atmış gibi görünmese de kullanıcılar, tamir edilen cihazların yeniyle eş değer olmadığını iddia ederek Apple'dan maddi tazminat talep etmişti.

APPLE ÖDEMELERİ 9 YIL GERİYE DÖNÜK OLARAK BAŞLATACAK

Apple'ın kabul ettiği, 95 milyon değerindeki geri ödeme anlaşması; AppleCare Koruma Programı veya AppleCare+ için doğrudan ödeme yapan veya 20 Temmuz 2012'den sonra iPhone Yükseltme Programı'na dâhil olan müşterileri kapsamakta.

68 MİLYON DOLAR DİREKT MÜŞTERİLERE ÖDENECEK

Apple ve müşterilerden oluşmakta olan tarafların davaya konu olan hususta uzlaşma sağlaması, anlaşmanın mahkeme tarafından da onaylaması hâlinde şirketin müşterilere 95 milyon dolar tutarında ödeme yapmasını gerektirecek. Bahsi geçen tutarın yaklaşık 68 milyon dolarlık kısmı müşterilere doğrudan aktarılacakken geri kalan miktar hukuki ve diğer harcamalara ayrılacak.


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