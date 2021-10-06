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Ekonomi
Altındaki yükselişin nedeni belli oldu!

Altındaki yükselişin nedeni belli oldu!

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 502,4 lira seviyesinde işlem görüyor.

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:37
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 11:45
Altındaki yükselişin nedeni belli oldu!

Dün, altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 502,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 502,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.360 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 1.750 dolardan alıcı buluyor. Analistler, petrol başta olmak üzere hammadde fiyatlarındaki artış ve bu paralelde enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceği endişelerinin küresel piyasalarda risk algısını artırdığını belirterek, buna paralel dolar kurundaki artışın, yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu söyledi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,93 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD'de ADP istihdam raporu, Euro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, yüzde 1,56 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.


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