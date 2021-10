Tarım Kredi Kooperatifleri'nden yeni format! Fahiş fiyatların önüne böyle geçilecek

Koronavirüs salgını sonrası zincir marketlerdeki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik dikkat çeken yeni bir adım atılıyor. Tarım Kredi Kooperatifi yeni kararla birlikte küçük marketlere bayilik verecek. 'KoopgeL' ve 'KoopsanaL' ile hemen teslim ve sipariş seçenekleriyle online satış yapılacak.



"Kimse kafasına göre fiyat artışı yapamayacak"

Bu kararın piyasada emsal oluşturabileceğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Satış noktaları çoğaldıkça bu marketlerin piyasaya olan etkisi artar. Zincir marketlerin piyasadaki etkisi kırmak biraz zaman alabilir. Bu noktada Bakanlığın belirli ürünlerde dijital takip sistemine geçmesi önemlidir. Halden markete kadar, ne miktarda hangi fiyattan alındığı sistemde görülecektir. Böylece kimse kafasına göre fiyat artışı yapamayacaktır." ifadelerini kullandı.



"Böyle tedarik olursa daha sağlıklı olur"

Market ve bakkallara ürün tedariğinin sağlanması halinde fiyat istikrarının sağlanacağını belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise "Bakkallara ürün tedariğinin sağlanması fiyat birliğinin sağlanması açısından iyi olur. Eğer ürünlerin tamamı yeteri kadar bulunursa, o zaman faydası ortaya çıkar. Fiyat istikrarının sağlanamamasının ana sebebi piyasada aktörün az oluşu. Bireysel işletmeler çoğaldıkça rekabet oluşur. Market açmayıp böyle tedarik olursa daha sağlıklı olur. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı denetimlerden dolayı marketler tarafından yapılan zamlar durdu." dedi.



Erdoğan: Bunlar süratle çoğaltacağız

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerimizin gördüğünüz gibi buradaki market gerçekten çeşitli ürünler noktasında, kalite noktasında, fiyatlar noktasında gayet uygun. Bunların süratle çoğaltılması noktasında Tarım Kredi Kooperatiflerine verdiğimiz talimatlar var. Tabii süratle 500 metre kareden olmak üzere, Türkiye genelinde ilk etapta bin kadar bu tür marketlerin yapılması talimatını verdik. Bunları süratle çoğaltacağız. Ve böylece vatandaşlarımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı balanse etmenin inşallah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat buradan yaptığım alışverişle bunu gördüm ve bundan dolayı da mutluyum" dedi.



"Piyasalar alt üst oluyor"

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD ziyareti sonrası New York'taki Türkevi'nde fahiş fiyatlarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Erdoğan, "Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir." dedi.



Fahiş fiyat konusuyla ilgili Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu konuda kısmen özellikle bu zincir marketlerin sınırsız uygulamaları var. Bu sınırsız uygulamalar karşısında biz de Ticaret Bakanlığı olarak bunların üzerine üzerine gideceğiz. Zincir marketlerin bu uygulamalarıyla mücadelede Ticaret Bakanlığımız gerekli olan her türlü tedbiri alıyor, alacak ve bunlara da gerekli operasyonları yapacaktır. Ağırlıklı olarak iş orada toplanıyor. Bütün üreticiden tüketiciye olan yerde zincir marketlerin buradaki yoğun ürünleri toparlaması… Bu da 5 tane zincir market. Bunlar bütün o ürünü toparlıyor. Bu 5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor. Bunlar eğer bu noktada daha adil davranırlarsa hem vatandaş uygun fiyatla ürün alabilecektir hem de üretici şu an itibarıyla kazanımını, parasını zamanında alma şansına ulaşacaktır."