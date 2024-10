DEM Partili belediye, ameliyat masasındaki işçiyi çıkardı

1 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Sur Belediyesini kazan DEM Parti, Park Bahçeler Şefliğinde çalışan engelli personeli, ameliyat masasındayken işten çıkardı.İşten çıkartılan Sıddık Turan (49), Diyarbakır Sur Belediyesi Park Bahçeler Şefliğinde çalışan bir görevli olduğunu, 02 Ekim 2024 tarihinde sebepsiz yere çıkışının verildiğini söyledi.AMELİYAT OLDUĞUNDA ÖĞRENDİBunu Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde her iki böbreğinden ameliyat olduğu sırada öğrendiğini belirten Turan, “Ameliyat çıkışında hasta yatağımda SGK'dan bildirim geldi. Çıkışınız, 22'inci madden dolayı verilmiştir denildi. Engelliyim, engelli kağıdım, ağır iş yapamaz raporum var. Her türlü zorluğa, baskıya rağmen sırf çocuklarım için çalışmaya devam ediyordum, sırf bizi işten atmasınlar diye. Mağduruz, mağduriyetimzin giderilmesini istiyoruz. 3 çocuğum okuyor, bir tane üniversite öğrencisi, biri lise, diğeri ortaokul öğrencisi” dedi.'BUNLAR SİZE GÖRE İNSAN VE KÜRT DEĞİL Mİ?'Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Karaman ise yaptığı yazılı açıklamada, DEM'li belediyeleri kast ederek, “Bunlar size göre insan ve Kürt değil mi? Sıddık Turan'a yapılan zulmün ahlak ve vicdan boyutlarını aştı. İşten atılan diğer işçiler gibi Sıddık Turan'a her türlü hukuki destek vereceğiz. Bu kadar insanın ekmeğiyle oynamak, mağdur etmek hiç bir vicdana sığmaz. Hak, hukuk, adalet gibi kavramları dillerinden düşürmeyenler, Kürtlerin haklarını savunduklarını iddia edenler bu zulmü yapıyor” ifadelerini kullandı.