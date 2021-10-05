USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü!

İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü!

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam yaşanan teknik arıza nedeniyle yolcular, tramvay yolundan yürüyerek durağa ulaştı. Seferler bir süre sonra normale döndü.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 16:42
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 16:42
İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü!

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saat 19.00 sıralarında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.


Geride bıraktığımız pazar günü gece saatlerinde de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

4-10 Ekim 2021 Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD TÜRKİYE’DEN NE İSTİYOR?

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı