İstanbul'da Topkapı - Mescid-i Selam tramvayı yolda kalınca yolcular raylarda böyle yürüdü!

T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattında dün akşam saat 19.00 sıralarında teknik arıza yaşandı. Tramvayın Mescid-i Selam yönüne giden trenin arıza yapması nedeniyle seferlerde aksama oldu. Topçular durağında inen bazı kişiler, Rami istasyonuna tramvay yolundan yürüyerek ilerledi. Seferler bir süre sonra normale döndü.





Geride bıraktığımız pazar günü gece saatlerinde de T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Topkapı yönüne giden bölümünde elektrik kablolarında arıza çıkmıştı.