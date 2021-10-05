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39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz!

39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Ankara'da aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, "15 Nisan-1 Ekim arasındaki operasyonlarda 287 barınma alanına 9 bin 600 operasyon planlandı, 10 bin 800 operasyon olarak tamamlandı. 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:01
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:29
39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz!

İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Basın Sözcüsü İsmail Çataklı Ankara'da aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çataklı, 'İlkbahar-yaz operasyonlarında 4 kırmızı, 1mavi, 2 yeşil, 10 turuncu, 17 gri ve 8 liste dışı olmak üzere 39'ü sözde üst düzey toplam 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Yurtiçindeki terörist sayısı bugün 189'un altına inmiştir.' dedi.

1 EKİM'DEN İTİBAREN KIŞ OPERASYONLARINA GEÇİLDİ

Çataklı'nın açıklamaları şöyle:

Eylül ayı itibarıyla verileri sizlerle paylaşmak isterim. Terörle mücadelede teyakkuzu elden bırakamayız. Son terörist yok edilene kadar mücadelemiz kararlı şekilde devam etmektedir. Eren operasyonlarında 1 Ekim itibarıyla Sonbahar-Kış operasyonlarına geçtik.

15 Nisan-1 Ekim arasındaki operasyonlarda 287 barınma alanına 9 bin 600 operasyon planlandı, 10 bin 800 operasyon olarak tamamlandı. 39'u sözde üst düzey 127 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

YURT İÇİNDEKİ TERÖRİST SAYISI 189'UN ALTINA DÜŞTÜ

Yurt içindeki terörist sayısı 189'un altına düştü. Bu bizim hayal etmekte bile zorlandığımız bir rakamdı.

2021 Eylül ayında 11 bin 706 kırsal operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda arananlar listesinde turuncu kategoride 1, gri kategoride 4 olmak üzere 95 terörist etkisiz hale getirilmiştir.


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