Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor...

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl okulları kapatmadan eğitimi yüz yüze olarak tamamlamayı planlıyor. Geçen yıldan farklı olarak bu yıl, sınıf kapatma modeli ile ilerleniyor. Sonbaharın gelmesi ile grip ve koronavirüs vakaları arttı. Vakalar çocuklarda da görülebiliyor. Bu nedenle okullardaki semptomsuz çocukların tespit edilmesi önem arz ediyor. Velilerin onayına tabi olarak okullarda rastgele PCR testi dönemi start alıyor. Milli eğitim Bakanlığı detayları netleştirdi. Buna göre uygulamanın hayata geçeceği pilot iller de belli oldu.



İŞTE PCR TESTİ UYGULAMASININ DETAYLARI



TRT Haber'in haberine göre; uygulama için velilerden onay alınacak. Onay verilen velilerin çocukları arasında rastgele test yapılacak. PCR sürüntü testleri yalnızca boğazdan yapılacak. Burundan örnek alınmayacak.



VELİLERDEN ONAY FORMU ALINACAK



Uygulamada velinin onayı en öncelikli madde olacak. Bu kapsamda belirlenen okullara sağlık ekipleri gönderilecek. Öğrenci velisinden imzalı bir onay istenecek. Onay halinde öğrencilerden PCR testi alınacak.



PİLOT İLLER SAĞLIK BAKANLIĞI'NA BİLDİRİLDİ



Edinilen son dakika bilgisine göre; Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasındaki görüşmelerde pilot iller belli oldu. MEB'in; Sağlık Bakanlığı'na gönderdiği illerin listesi şöyle:



Balıkesir, Bingöl, Edirne, Erzurum, İzmir, Kahramanmaraş Kırıkkale, Mersin, Ordu, Zonguldak.