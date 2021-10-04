Cani koca hamile eşine öyle bir şey yaptı ki... İnsan değilsin!

İstanbul'da 3 aylık hamile eşiyle tartışan genç adam öfkesine hakim olamayınca eşinin karnına defalarca yumruk attı. Sabah'ın aktardığına göre olay Şişli'de meydana geldi. Alp A., ile Merve Ş., evlilik dışı hamile kaldığı için evlenmek zorunda kaldı. Alp A., 3 gün önce evlendiği eşiyle nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç adam Merve Ş.'ye darp uyguladı.



HAMİLE EŞİNİN KARNINA DEFALARCA YUMRUK ATTI



Genç kadın, eşinin yumruklarından kaçmaya çalışsa da Alp A., Merve Ş.'nin karnına defalarca yumruk attı. Acılar içerisinde bağırmaya başlayan genç kadın eşini sakinleştirmeye çalışsa da gözü dönen Alp A., yumruk darbelerini hamile eşinin karnına indirmeye devam etti. Odadan gelen çığlık seslerini o sırada evde bulunan mağdur kadının kardeşi duyunca Alp A.'yı sakinleştirmeye çalıştı.













POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ



Kardeşi tarafından güçlükle odadan çıkarılan Merve Ş., yaşadığı şoku atlatamadan tekrar eşinin saldırısına maruz kaldı. Alp A.'nın genç kadının karnına yumruk atmaya devam edince Merve Ş., polisi arayarak yardım istedi. Saldırgan olay yerine gelen polisler tarafında gözaltına alınırken mağdur kadın hastaneye kaldırıldı.



BEBEĞİN KALBİ DURDU



Hastanede tedavi altına alınan Merve Ş.'nin muayene sonrasında karnında bulunan bebeğinin kalp atışlarının durduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Karakolda ifade veren Alp A., eşiyle aralarında sözlü bir tartışma meydana geldiğini çocuğuna zarar verme kastı olmadığını, sık sık alkol kullanmadığını ancak olay günü sarhoş olmayacak şekilde içki içtiğini anlattı.



TUTUKLANDI



İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Hâkimlik dosyaya sunulan raporlarda şüphelinin eşinin karnına yumruk darbeleri atması sonucu çocuğunu düşürdüğünü, doktor raporunda anne karnındaki bebeğin kalp atışlarının durduğunun rapor edildiğini ifade ederek Alp A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Cezaevine gönderilen şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

