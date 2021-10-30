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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi
Ekleme: 30.10.2021 - 10:52 Güncelleme: 30.10.2021 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Ayrıntılar geliyor...

BAŞKAN ERDOĞAN ROMA'DA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ
G-20 zirvesi kapsamında liderler aile fotoğrafı çekildi. Fotoğrafa; İklim ve Pandemi krizine dikkat çekmek amacıyla sağlık sektörü ve çevre alanında çalışan personeller de girdi.
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