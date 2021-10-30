30 Ekim koronavirüs verileri açıklandı!
Sağlık Bakanlığı 30 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ypatığı açıklamada, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." dedi. İşte Türkiye'deki güncel koronavirüs vaka ve vefat sayıları...
Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı.