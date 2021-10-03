USD (Alış - Satış) : 8,85 - 8,86 EURO (Alış - Satış) : 10,25 - 10,27
Ana Sayfa.
Güncel
Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! 'HDP ile görüşmeye hazırız'

Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! 'HDP ile görüşmeye hazırız'

CHP ile HDP arasındaki gizli ittifak artık herkes tarafından bilinirken, son zamanlardaki açıklamalar iki parti arasındaki gerilimin arttığı yönünde yorumlandı. Aradaki gerilimi düşürmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmeye hazır olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, HDP'nin iki yüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu kaydetti.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 18:30
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 18:37
Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! 'HDP ile görüşmeye hazırız'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşmeye hazır olduklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, HDP'nin iki yüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu kaydetti.

HDP eski Eş Başkanı Sezai Temelli'nin Kılıçdaroğlu'na "Muhatabının HDP değil İmralı olduğunu" söylemesi siyasette "muhatap" tartışması başlatmıştı. HDP'nin terör örgütü PKK ile bilinen organik bağını bir kez daha gözler önüne serilmesi ittifakın diğer ortakları CHP ve İyi Parti'de 'sözde' rahatsızlığa neden olmuştu. Bunun üzerine HDP iki yüzlü siyasetine bir örnek daha vererek 11 maddelik tutum belgesi açıklamıştı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP'YE YEŞİL IŞIK

CHP'nin Abant'ta toplanan kampında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin tutum belgesini değerlendirirken "görüşmeye hazırız" mesajı verdi. Kılıçdaroğlu, "HDP ile de zaman olursa, ortam olursa görüşürüz. Görüşmeyiz diye kuralımızı yok. Kürt sorunun çözümü konusunda Parlamento'nun yetkili görülmesi değerli bir şey. Toplumda kendilerine yönelik var olan kaygıları gidermeye dönük de bir anlamda hazır olduklarını söylüyorlar. Bu da çok önemli. HDP'nin yaptığı açıklamayı bu bağlamda değerli buluyoruz." dedi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

Merkür Retrosunun Burçlara Etkileri!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı