Başkan Erdoğan: Fahiş fiyatla mücadelemiz sürecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da alışveriş yaptı ve ardından gazetecilere bir açıklama yaptı. Alışveriş sonrasında fahiş fiyatlarla ilgili bir değerlendirme yapan Erdoğan 'Vatandaşımızın ucuz ve kaliteli alışverişini temin edeceğiz' dedi.



'PİYASAYI BALANSE EDECEK, VATANDAŞIN UCUZ VE KALİTELİ ÜRÜN ALIMINI SAĞLAYACAĞIZ'



Erdoğan yaptığı açıklamada 'Vatandaşımıza ucuz ve kaliteli ürünü ulaştırmanın ve piyasayı da balanse etmenin inşaAllah gayreti içerisinde olacağız. Şu anda da bizzat burada yaptığım alışverişte bunu gördüm. Bundan dolayı mutluyum' dedi.