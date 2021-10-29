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Duygusal Yeme Bozukluğu Nedir? Duygusal Yeme Bozukluğu Belirtileri

Duygusal yeme bozukluğu kişini herhangi bir ruhsal çöküntü anında ruhsal çöküntü yaşayarak yeme ihtiyacı hissetmesidir. Duygusal yeme bozukluğu belirtileri ve nedenleri çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Peki, duygusal yeme bozukluğu nedir? Duygusal yeme bozukluğu belirtileri nelerdir? Duygusal yeme bozukluğu tedavisi ve merak edilenler…

Ekleme: 29.10.2021 - 11:10 Güncelleme: 29.10.2021 - 11:12 / Editör: Ozge Selin
Duygusal Yeme Bozukluğu Nedir? Duygusal Yeme Bozukluğu Belirtileri
Duygusal yeme bozukluğu genellikle stresli veya üzüntülü bir durum sonucunda ortaya çıkan yeme sorunudur. Kilolarınız sebebiyle özgüvensiz ve kötü hissetmek çoğu kişide oluşan bir durumdur. Yapılan diyetler bir işe yaramadığında, ailevi veya çevresel sorunlarla karşılaşıldığında, büyük üzüntüler yaşandığında kişi genellikle kendini ödüllendirmek istemektedir. Yemek yiyerek kısa süreliğine de olsa yaşananları unutur. Bu sorunları yaşayan çoğu kişi duygusal yeme bozukluğu nedir ve duygusal yeme bozukluğu belirtileri gibi soruların cevabını araştırmaktadır.

Duygusal Yeme Bozukluğu Nedir?


Normal bir insan ne zaman acıktığını ve ne zaman yemek yemesi gerektiğini bilmektedir. Fakat bazı kişiler stresli gündelik yaşamıyla ve sorunlarıyla baş edemediğinde yeme ihtiyacı duymaktadır. Duygusal yeme bozukluğu nedir? Kişinin aç veya tok olmasının bir öneminin bulunmadığı bu durum duygusal açlık olarak ifade edilmektedir. Duygusal yeme bozukluğu nedir sorusu bu rahatsızlığa sahip olup olmadığını anlamak isteyenler tarafından oldukça merak edilmektedir.

Duygusal açlık gerçek bir acıkma olmadan aniden ortaya çıkan bir durumdur. Duygusal boşluğu doldurmak için yeme ihtiyacı hisseden kişi genellikle kendini ödüllendirdiğini düşündüğü cips, pizza, çikolata ve benzeri besinleri tercih etmektedir.

Duygusal Yeme Bozukluğu Nedir? Duygusal Yeme Bozukluğu Belirtileri

Duygusal Yeme Bozukluğu Belirtileri


Duygusal yeme bozukluğu genellikle acıkmaya dayalı olmadan birden ortaya çıkan yemek yeme ihtiyacı olarak ortaya çıkar. Kişi aniden gelen bu açlık krizini engelleyemez.

Doygunluk hissini kaybederek tatlı, fast food veya aşırı kalorili yemekleri tercih etmektedirler. Bu durum sonrasında büyük bir pişman olma durumu ortaya çıkar. Kişinin kendine kızması ve bu durumdan suçluluk duyması duygusal yeme bozukluğu belirtileri arasındadır.

Duygusal Yeme Bozukluğu Nedir? Duygusal Yeme Bozukluğu Belirtileri

Duygusal Yeme Bozukluğu Tedavisi


Bu sorunla mücadele etmek için iyi bir psikolog ve psikiyatrist ile süreci yürütmeniz sizin faydanıza olacaktır. Bilişsel davranışçı terapi ile duygusal yeme bozukluğu tedavisi kolayca yapılmaktadır.

Ayrıca kişi yeme atağı geldiğinde derin bir nefes alarak kendisini başka şeylerle meşgul etmeye çalışmalıdır. Duygusal yeme bozukluğu ilaç tedavisi SSRI türü ilaçlar ve topiramat, impiramin ve benzeri ilaçlar kullanılarak sağlanmaktadır.

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