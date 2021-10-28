Türkiye'de 600'e yakın şubesi bulunan uluslararası kahve zincirinin Etiler'deki bir mağazasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Şirketin denetim ekipleri, rutin kontroller için geçen yıl sahaya indi. H. D.'nin mağaza müdürü olduğu şubeye ise G. Y. ve S. A. denetim için geldi. Ekipler, satışlardaki kaybın nedeni ve mağazadaki durumu mercek altına aldı.SON DAKİKA KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDIDenetmenlerin mercek altına aldığı kamera kayıtları ise davaya konu olayı gün yüzüne çıkardı. 23 Ocak 2020 tarihli kayda göre H. D., 5 adet sandviçi dondurucudan çıkardı. Kayda göre D., elindeki Sandviç kutusunu fırına koymak yerine bulaşık makinesine yerleştirdi.D. saat 14.23'te ürünleri bulaşık makinesine koydu. Aradan 40 dakika geçtikten sonra da D. bu sandviçleri müşteriye sundu. Denetmenler, bu durumu 10 Şubat günü tutanak altına aldı. 14 Şubat'ta ise H. D.'nin iş akdi fesh edildi.'AMBALAJ VAR SORUN OLMAZ'İşten çıkarılan H. D., 5 yıl 1 ay çalıştığı şirketten kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte yasal bir takım alacaklarının olduğunu söyledi.Son dakika: Meşhur kahve markasında bulaşık makinesinde sandviç şoku!Mağaza ile ilişiği kesilen H. D., İstanbul 32. İş Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Şenol Özçakıcı'nın imzasını taşıyan dava dilekçesinde özetle şöyle denildi: "Donukluğu çözülen ürünlerin belli bir süre içinde satılması gerekir. Bu ürünler satılmayınca, mağaza müdüründen savunma alınıyor. Bu nedenle de prim alamıyorlar.ı bulunuyor.İşveren, ürünlerin çöpe gitmemesi için baskı yapıyor. Ürünler ambalajlı olduğu için, bulaşık makinesinin ısısından yararlanarak çözündürme işleminin yapılması hijyen sorununa da yol açmaz. Ayrıca, davalı şirketin mağazalarında uygulanan bir yöntem bu...""KURALA AYKIRI"Edinilen son dakika haberine göre şirket avukatları ise davanın reddine karar verilmesini talep etti. Şirket avukatlarından Hasan Algül, savunma dilekçesinde "Davacı hijyen kurallarına aykırı hareket etti. Müşteri sağlığını tehlikeye attı. Şirketin de güvenini kötüye kullandı. Yapılan bu işlemden şirketin bilgisi de yok. Oysa davacı tecrübeli bir personel. Mağazada, kendisini denetleyecek başka bir amir de yok" dedi."GÜVEN ZEDELENDİ AMA HAKKINI ÖDE"Mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi. Hazırlanan raporda, H. D.'ye ödenebilecek kıdem ve ihbar tazminatı hesaplandı. Mahkemenin gerekçeli kararında ise özetle şöyle denildi: "Sandviçleri bulaşık makinesine koyarak çözündürme işlemi şirketin prosedürüne aykırı. Ancak, gün içinde kaç müşterinin geleceğinin bilinememesi; dolayısı ile kaç ürünün 12 saat önceden çözündürülmesi gerektiği sorusu davacıyı ikilemde bırakmış.İsrafın azaltılması, satışların artırılması kaygısı davacının hatalı olan bu yöntemi seçmesine sebep olmuş. İşverenin, davacıya duyduğu doğruluk ve güven bağı zedelenmiş. Ancak, tazminatsız fesih, eyleme oranla ölçülü olmaz." Mahkeme, şirketin, eski çalışanı H. D.'ye 14 bin 809 TL kıdem tazminatı ile 7 bin 739 lira ihbar tazminatını, yasal faizi ile ödemesine karar verdi. Karara, taraf avukatlarının itiraz etme hakkı bulunuyor.