AKM Millet Bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan, 'Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum' diyerek duyurdu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:İçinde binlerce kişiye hitap edecek bir millet kıraathanemiz olacak. Oyun alanları, spor salonları, etkinlik alanları, bisiklet parkı, gösteri havuzu gibi alanlar da millet bahçemizin içinde yer alıyor. Çok amaçlı bir kültür merkezi de yine burada bulunuyor. Ankaralılara Başkentlik ünvanına yakışır bir yer kazandık. 6 duraklı tramway hattı sayesinde vatandaşlarımız araçlarını park ettikten sonra vatandaşlarımız rahatça dolaşabilecekler.Yılın 365 günü yaşayan, bütün Ankaralılarıbuluşturan bir mekan olacaktır. Ankara'daki vatandaşlarımızın tamamını havaların iyi gittiği şu günlerde Başkent millet bahçemizin çocuklarla birlikte keyfini çıkarmaya davet ediyorum. Burası artık sadece bir Başkent değil. Anadolu'nun ortasında kültür sanattan sanayiye kadar ülkemize yön veren bir merkezdir. 2053 vizyonumuzun en iddialı maddesi olan yeşil kalkınma devrimininde en önemli lokomotifi Ankara olacaktır.Cumhuriyetimizin 100.yılına geldiğimizde söz verdiğimizden daha fazla millet bahçesini ülkemize kazandırmış olacağız. Şehir kültürümüzün ve insanımızın hayat kalitesini artırmak için önemli gördüğümüz kentsel dönüşüme de hız veriyoruz.Eski Ankara adı ile andığımız Altındağ'da tarihi ve kültüre önem verdiğimiz çok önemli yenileme projelerini hayata geçiriyoruz. Ankara Kalesi'nden başlayıp eski belediye binasına kadar uzanan kapsamlı bir proje hazırladık. Ankara'nın kültürü ve medeniyet değerlerini yeniden günyüzüne çıkaran bu projeleri, bir millet bahçesi zinciri ile tamamlamayı hedefliyoruz. 'Durmak yok yola devam' sözünü boşuna söylemiyoruz. Ankara için yaptıklarımız ve yapacaklarımız sadece bunlardan ibaret değil.Beyoğlu'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışını yapacağız. İstanbul'umuza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesile ile bir müjde vermek istiyorum. Atatürk Havalimanı'nda da bir millet bahçesi kuruyoruz. Yıl sonu ihaleye çıkacağız.Salgın krizi, ardından yaşanan üretim tedarik sıkıntısı küresel sistemin efendisi olarak kendini gösterenlerin ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bizi 2023 hedeflerine taşıyacak adımlara hız verdik. Anamuhalefet ve beraberinde oldukları bir şeyi unutuyorlar, biz Cumhur İttifakı olarak emin adımlarla yarınlara yürüyoruz. Şu an Avrupa'ya bakalım, İngiltere'de Avrupa'da, ABD'de raflar boş. Elhamdülillah bizde, bolluk, bereket yoluna devam ediyor. Nankörlere ne anlatırsan anlat, gözleri var görmez, kulakları var duymaz, dilleri var hakikati söylemez.Bize kurulan tuzakları boza boza nasıl buralara geldiysek, sinsi oyunları da milletimizle birlikte boşa çıkaracağız. Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklar. Başaramayacaksınız, başaramayacaksınız, başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular, olmadı. Milletimizi birbirine düşürmek istediler, olmadı. Darbe denediler, olmadı. Ekonomimizi yerlebir etmeyi denediler, olmadı. Şimdi son kozlarını oynuyorlar. Sadece hukuk ve ahlak değil, akıl ve mantık dışı çıkışlarla ülkemizin dikkatini dağıtmaya, milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Bu süreçte hep birlikte bedeller ödüyoruz. Her saldırıyı savuşturmamızın milletimiz ve ülkemize bir maliyeti var. Biz milletimizle bu kutlu yola her bedeli ödeyerek çıktık. Sabrederek yolumuza devam edeceğiz. İnsanlarımızın üzerine binen her sıkıntının, yükün farkındayız. Ama inanın az kaldı. Bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. Karşımda bulunan topluluk nereden, nereye geldiğimizi gösteriyor. 2023 imtihanını da geride bıraktığımızda hiçbir engel ve fani güç tanımıyoruz.