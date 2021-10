Özgür Demirtaş Kimdir? Özgür Demirtaş Cumhurbaşkanı Adayı Olacak Mı?

Özgür Demirtaş Kimdir?



'ın CHP Cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları gündeme geldi. Kulisleri sallayan bu iddianın ardından Özgür Demirtaş ile ilgili pek çok soru araştırılmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı için olunması gereken özellikleri açıklarken “Kavgacı olmayan, ekonomiden anlayan, başarı öyküsü olan biri” ifadelerini kullanması akıllara Özgür Demirtaş'ı getirdi. Peki? İşte Özgür Demirtaş'ın Hayatı...Özgür Demirtaş Ankara'da doğdu. İlköğrenimini Manisa Salihli'de tamamladı. Orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Türkiye üniversite giriş sınavında en iyi 50 öğrenciden biridir. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston College'daki anadalından farklı olarak beş yıl içinde finans alanında doktorasını tamamladı ve 27 yaşında (2003) doktorasını aldı. Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Journal of Monetary Economics, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis ve Journal of Business Economics and Statistics) yayınlanmıştır. 25'ten fazla akademik makale yayınladı. Bu kitabın çalışması Elsevier tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. Araştırması, 2004 yılında ilk kez City University of New York'tan 6 yıllık bir ödül aldı.2003 yılında Yardımcı Doçent unvanını alarak New York'ta Baruch City Üniversitesi'nde göreve başladı. 2003 yılında yine Finans Bölümü'nde en iyi öğretim görevlisi, 2004'te ise işletme fakültesinde en iyi öğretim görevlisi seçildi. 2005 yılında her bölümün en iyi öğretim üyesi seçildi ve Madison Square Garden'ın 'Mükemmel Öğretim Madalyası'nı kazandı. 2012 yılında New York Üniversitesi (NYU) Stern School of Business'ın Finans Okulu'nda en yüksek eğitim değerlendirmesini aldı.31 yaşında Doçent unvanını aldı ve 2007'de Tenür'e layık görüldü (üniversiteden atılmadan hayatının sonuna kadar City University of New York'ta çalışma hakkı). 2010 yılında Sabancı Üniversitesi'nden İşletme Yüksekokulu'na mali başkan ve profesör olarak atanmıştır. Aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Kanada ve İskoçya'daki 1 milyon profesörden 10 milyondan fazla öğrencinin değerlendirmesi nedeniyle ilk 20'ye girdi.Eylül 2012'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki görevinden ayrılarak Sabancı Üniversitesi'ne finans başkanı olarak katıldı. Ayrıca 2012 yılında Marie Curie Araştırma Fonu'nu aldı. 100.000 Avro değerindeki proje, Türkiye'nin tüm ekonomik alanında başvuru döneminde Avrupa Birliği tarafından desteklenen tek projedir. Profesör Doktora. Özgür Demirtaş, Türkiye'nin ilk tasarruf ve finansal okuryazarlık derneği (FODER) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD), TAYSAD ve DASK'ın kurucu yönetim kurulu üyeliğini de yaptı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in açıklamalarının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Demirtaş olacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak iddia kısa sürede kulisleri salladı.?' sorularının yanıtını sizler için yazdık.