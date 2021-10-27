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MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!

Son dakika haberine göre gündeme bomba gibi düşen MİT'in Mossad operasyonunda, 15 kişiden oluşan ve 5 ayrı hücreye bölünen Arap asıllı casuslar arasında yer alan A.R.A. isimli ajanın faaliyetleri dikkat çekti. Elde edilen detaylara göre, 29 yaşındaki A.R.A.'nın 'Yurtdışındaki Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'la ilgili ayrıntılı biyografik istihbarat çalışması yaptığı ortaya çıktı.

MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!
Ekleme: 27.10.2021 - 09:07 Güncelleme: 27.10.2021 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!
Güvenlik birimleri, kendisine yönelik suikast girişimi olabileceği ihtimalini değerlendirmeye alarak Hasan'ı ikaz etti. A.R.A. isimli ajan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde yaşayan Mossad'ın 'case officer' olarak bilinen saha elemanı A.Z.'ye bağlıydı.

2019'dan beri A.Z.'ye bilgi sağlıyordu. A.Z. isimli Mossad yetkilisi, geçen yıl ekimde A.R.A. isimli ajandan bir isim hakkında biyografik istihbarat çalışması yapması talimatı verdi. Hatta bu isimle temasa geçip yakınlık kurmasını istedi. Bu isim 'Filistinli Âlimler Birliği' ve 'Miraç Kültür Derneği' üyesi A. Hasan'dı. Talimat üzerine harekete geçen A.R.A., İstanbul'da ikamet eden A. Hasan'ı araştırmaya koyuldu.


KONTRATINI BİLE GÖNDERMİŞ
Hasan'ın güncel durumu, kişisel bilgileri, konakladığı evin adresi, kira kontratı, Lübnan'a yapacağı seyahat ve orada yapacağı konaklamaları dahil temin ederek A.Z. isimli Mossad yöneticisine gönderdi. A.R.A.'nın ayrıca Hasan'ın ailesinin pasaport bilgilerini de A.Z.'ye gönderdiği ortaya çıkarken, Hasan'la yakınlık kurmaya çalıştığı da belirlendi.

Elde ettiği ve yurt dışındaki Mossad ajanına gönderdiği bu bilgiler karşılığında binlerce dolar aldığı saptandı.

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MOSSAD'ın hedefinde Filistinli Âlimler Birliği üyesi varmış!
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