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Mısır Nasıl Haşlanır? Mısır Haşlamanın Püf Noktaları

Haşlanmış mısır, yaz aylarında en popüler yemeklerden biridir. Peki mısır nasıl haşlanır? Genelde sokakta yediğimiz haşlanmış mısırı evde de lezzetli bir şekilde yapabilirsiniz. İşte mısır haşlamanın püf noktaları…

Ekleme: 27.10.2021 - 09:42 Güncelleme: 27.10.2021 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Mısır Nasıl Haşlanır? Mısır Haşlamanın Püf Noktaları
Haşlanmış mısır, kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden biridir. Birçok yemeğe lezzet katmanın yanı sıra tek başına da bir lezzet harikası olabiliyor. Bu nedenle mısır haşlamanın püf noktaları oldukça merak ediliyor. Haşlanmış mısır sokak lezzetlerinden biri olsa da evde de kolay bir şekilde yapılabilir. Birkaç püf noktaya önem vererek siz de evde mısır haşlayabilirsiniz. Peki mısır nasıl haşlanır?

Mısır Nasıl Seçilir?


Mısırın nasıl pişirileceğini tartışmaya devam etmeden önce doğru mısırı seçmek gerekir. İyi mısırı anlamanın en iyi yolu mısır tanelerini elinizle bastırmaktır. İyi mısır her zaman yumuşaktır, mısır tanelerini elinizle bastırırsanız kırılabilir. Mısır alırken bu yüzdeyi mutlaka kontrol edin.

Mısır Nasıl Haşlanır?

Mısır Nasıl Haşlanır?


Mısırı haşlamak için öncelikle yapraklarından ayırın. Mısırları düdüklü tencereye yerleştirin ve uzun olanları ikiye bölerek koyun.
Mısırdan ayırdığınız yaprakları da mısırların arasına yerleştirin.
Mısırların üzerine 2 parmak geçecek kadar su ekleyin ve düdüklü tencerenin kapağını kapatarak ocağa alın.
Mısırların lezzetli olması için en az 1 saat pişirmelisiniz.

Mısır Haşlamanın Püf Noktaları Nelerdir?


Her şeyden önce, mısırın kaynatılmasının zaman aldığını bilmelisiniz. En az 1 saat suda kaynatmaya bırakmalısınız. Aksi takdirde mısır taneleri sert kalacağı için yemek yemekte zorlanabilirsiniz. Mısır pişirmenin püf noktalarından biri de mısır pişirirken suya tuz eklememektir. Eklenen tuz mısırın pişme süresini uzatacaktır. Mısır tuzlu seviyorsanız yemek yerken karıştırmalısınız. Dilerseniz mısır haşlanırken bir çay kaşığı ucuyla şeker ilave edebilirsiniz. Bu hem mısır aromasını verir hem de yumuşatır.

Mısır Nasıl Haşlanır?

Haşlanmış Mısırın Faydaları Nelerdir?


-Kanserden korur.
-Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.
-Alzheimer'ı önler.
-Enerji verir.
-Bağırsakları çalıştırır.
-Kilo vermeye yardımcı olur.
-Kolesterolü düşürür.
-Göz sağlığına iyi gelir.
-Diyabeti önler.
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