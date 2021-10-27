Deprem! Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansa girdi: Shiba coin ne kadar oldu

Kripto para Bitcoin, 67 bin dolar ile zirve seviyesini görmesinin ardından düşüş trendi içerisine girerek 60 bin dolar psikolojik bandını aşağı yönlü kırdı. Bununla beraber spekülatif hareketlerle yükselen Shiba Coin'de 0,00005959 seviyesini görmesinin ardından sert geri çekildi. Uzmanlar, yeni mağduriyetlerin oluşmaması için kritik uyarılarda bulundu.BİTCOİN VE ALT-COİN'LERDE YAŞNAN SPEKÜLATİF HAREKETLER BİRÇOK MAĞDURİYET OLUŞTURDUBitcoin, Nisan ayında 64.854 dolar seviyesini görerek zirve yapmış, ardından TESLA CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarıyla başlayan süreçle beraber 30 bin doların altına sarkmıştı. Yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden Bitcoin sonrası düşüş dalgası diğer alt-coinlere sıçramış, düşüş buralarda daha sert olarak dünyada bir çok kişi mağdur olmuştu.KÜRESEL ENFLASYON ARTTI: KRİPTO PARALAR ALTINDAN ROL ÇALDIBitcoin, Nisan ayındaki zirvesinin ardından düşüş trendi içerisini girmiş, yaklaşık 3 ay boyunca 30 bin dolar bandında 2021 yılı dip seviyesinde işlem gördü. 30 bin dolar seviyesinde tutanan Bitcoin, El Salvador'un resmi para olarak kripto parayı onaylamasıyla beraber yönünü yukarı kırdı.Bireysel veya kurumların açıklamalarına aşırı duyarlı olan Bitcoin, yeni yükseliş trendine Temmuz ayının son haftası başladı. Özellikle küresel düzeyde artan enflasyon ile dünyada birçok insan parasının değerini koruma amaçlı hem de spekülatif amaçlı kripto paraları tercih etmesi yükselişte etkili oldu. Bu dönemde enflasyondan korunma aracı ons altının baskı altında olması Bitcoin'i bir adım önem çıkarmış oldu.BİTCOİN ÇAKILDI: 60 BİN DOLAR PSİKOLOJİK BANDINI AŞAĞI YÖNLÜ KIRDITüm bunlarla ve spekülatif açıklamalarla yönünü yukarı kıran Bitcoin 20 Ekim tarihinde 67 bin dolar seviyesine yükselerek yeni tarihi zirvesini yaptı. Bu seviyenin ardından sadece birkaç gün içerisinde Bitcoin, bugünkü düşüşle beraber yaklaşık yüzde 13 düşüşle 9 bin dolarlık bir kayıp yaşayarak yatırımcısını üzdü.UZMANLAR KRİPTO PARALAR KONUSUNDA UYARDI: KREDİLİ İŞLEM YAPMAYINKripto paralar ve Bitcoin'de zaman zaman yaşanan sert yükselişler, finansal okur yazar olmayan bir çok küçük yatırımcıda 'Sürekli yükselecek' algısı yaratarak büyük mağduriyetler oluşturuyor. Özellikle kredili işlemler nedeniyle küçük yatırımcının zarar ettiğini vurgulayan uzmanlar, finansal okur yazar olmayanların kripto paralarda büyük pozisyonlar almamaları gerektiğini sık sık dile getiriyor.SHİBA COİN NEDEN YÜKSELDİ? SHIB NE KADAR OLDU?Hisse senetleri, borsada işlem gören fonlar ve kripto para birimlerinde komisyonsuz işlem yapma imkanı veren dünyaca ünlü finansal şirket Robinhood`un Shiba Inu`yu (SHIB) işlem yapma imkanı verilen kripto paralar listesine ekleme beklentisi, kripto paraya rekor getirdi. Ekim başında 0,000007 dolar seviyesinde işlem gören Shiba Coin, bu spekülasyon haberle beraber 0,00005959 seviyesini görerek 8 katın üzerinde değerleme kaydetti.Bitcoin'nin 60 bin doların altına sarkmasıyla beraber Shiba Coin, sadece bir kaç dakikada yüzde 15'in üzerinde değer kaybetti. Şaka coini olarak bu coin konusunda uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini ifade ederek, temeli olmayan bu yükselişlerin geri dönüşü olabileceğine dikkat çekerek Stop'lu işlem yapılması gerektiğini ifade etti.